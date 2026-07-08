МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске украинских дронов с территории страны

В ведомстве заявили, что подобные публикации не имеют подтверждения, и назвали их «необоснованными инсинуациями»

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о том, что украинские беспилотники якобы были запущены с территории республики для атаки на Омск. Об этом сообщает RT.

В ведомстве заявили, что подобные публикации не имеют подтверждения, и назвали их «необоснованными инсинуациями», которые могут негативно влиять на отношения между Казахстаном и Россией.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о возможном запуске БПЛА с территории Казахстана 6 июля. В МИД страны подчеркнули, что эти сообщения не подтверждаются какими-либо данными.

Ранее мэр Омска Сергей Хоценко сообщал, что большая часть беспилотников, атаковавших город, была уничтожена. Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. Эта атака стала первым случаем для региона с начала СВО. Помимо этого, в Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности.

Наталья Жирнова