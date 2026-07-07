Номинал «Пушкинской карты» могут увеличить до 7 тысяч рублей

В перечень доступных по карте мероприятий планируют добавить посещение цирков наряду с кинотеатрами

Фото: Артем Дергунов

Министерство культуры России подготовило проект постановления, который позволит молодым людям посещать цирки по программе «Пушкинская карта». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.

В перечень доступных по карте мероприятий планируют добавить посещение цирков наряду с кинотеатрами. Также с 1 сентября 2026 года может увеличиться номинал «Пушкинской карты» — с 5 до 7 тысяч рублей.

— Предоплаченная банковская карта «Пушкинская карта», выпущенная оператором на имя гражданина, с годовым лимитом средств 7 тыс. рублей, включающим лимиты на покупку билетов на показы фильмов в размере не более 2 тыс. рублей, на мероприятия государственных цирков — не более 2 тыс. рублей. Срок начала действия карты отсчитывается со дня оформления такой карты гражданином и завершается по истечении 12 месяцев со дня достижения гражданином 22 лет, — сказано в новой редакции документа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее с инициативой расширить действие программы на цирки выступил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта».

Наталья Жирнова