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В Нижнекамске не зафиксировано превышений вредных веществ в воздухе

11:41, 08.07.2026

Замеры воздуха в жилой зоне и на нескольких улицах показали норму, запаха гари нет.

В Нижнекамске не зафиксировано превышений вредных веществ в воздухе
Фото: Михаил Захаров

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Нижнекамске ведется в постоянном режиме. Контроль осуществляется в жилой зоне города, а также в районе села Прости и поселка Строителей, заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

— Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано, — заявил мэр города в своих социальных сетях.

Замеры на нескольких улицах подтвердили, что качество воздуха соответствует нормативам. Запаха гари и взвешенных частиц не выявлено. Гамма-фон также в пределах нормы. Контроль продолжается круглосуточно.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что ситуация после атаки БПЛА на предприятия находится под контролем, все службы работают над устранением последствий.

Вадим Вахрушев

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