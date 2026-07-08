В Нижнекамске не зафиксировано превышений вредных веществ в воздухе

Замеры воздуха в жилой зоне и на нескольких улицах показали норму, запаха гари нет.

Фото: Михаил Захаров

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Нижнекамске ведется в постоянном режиме. Контроль осуществляется в жилой зоне города, а также в районе села Прости и поселка Строителей, заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.



— Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано, — заявил мэр города в своих социальных сетях.



Замеры на нескольких улицах подтвердили, что качество воздуха соответствует нормативам. Запаха гари и взвешенных частиц не выявлено. Гамма-фон также в пределах нормы. Контроль продолжается круглосуточно.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что ситуация после атаки БПЛА на предприятия находится под контролем, все службы работают над устранением последствий.

Вадим Вахрушев