Татарстан не вошел в число регионов по росту спроса на внутренний туризм

В целом летом 2026 года спрос на внутренний туризм в России замедлился, а туристы стали чаще выбирать более доступные варианты отдыха

Фото: Динар Фатыхов

Летом 2026 года спрос на внутренний туризм в России замедлился, а туристы стали чаще выбирать более доступные варианты отдыха. Об этом сообщили эксперты Российского союза туриндустрии, передает «Интерфакс».

По данным платформы TravelLine, количество бронирований отелей на летний сезон снизилось на 5,4%. При этом продажи через туроператоров и турагентов сократились примерно на 10%. Средний рост стоимости отдыха сейчас оценивается в 2—3%. При этом ситуация отличается в разных регионах: некоторые популярные направления показывают снижение цен, а санатории Кавказских Минеральных Вод, наоборот, подорожали более чем на 10%.

Самыми популярными остаются пляжные курорты Краснодарского края, в том числе Анапа и Геленджик. Также растет интерес к Калининградской области, Приморскому краю, Тверской, Самарской, Нижегородской и Московской областям, а также регионам Дальнего Востока. Татарстан, по данным РСТ, в этот список не вошел.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Средний чек на проживание также снизился впервые за несколько лет. В июне туристы тратили около 5,6 тыс. рублей за ночь — на 3% меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с переходом путешественников на более доступные варианты размещения.

На июль и август снижение спроса замедлилось примерно до 10% год к году. При этом туристы активнее бронируют поездки на сентябрь и октябрь: спрос на «бархатный сезон» вырос на 8%.

Напомним, что Казань к 2030 году планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно, а в Татарстане сделают доступнее туринфраструктуру для инвалидов — Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в существующую дорожную карту по повышению доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью.

Наталья Жирнова