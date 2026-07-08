Трамп заявил, что Иран может готовить покушение на него
Американский лидер отметил, что не считает эту угрозу препятствием для своей работы и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на возможные риски
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран может рассматривать его как возможную цель для покушения.
— Я первый в списке людей, которых Иран хочет убить, — сказал Трамп на пресс-конференции в Анкаре.
Американский лидер отметил, что не считает эту угрозу препятствием для своей работы и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на возможные риски. При этом Трамп в шутливой форме добавил, что предпочел бы быть первым в списке популярных пользователей соцсети TikTok, а не в списке тех, кого хотят устранить.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном после обмена ударами.
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