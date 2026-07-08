Пострадавший от БПЛА дом на Чабьинской в Нижнекамске восстановят к 1 сентября

Капитальный ремонт включает обновление фасада, кровли, подъездов и замену лифта

Фото: взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

В Нижнекамске идет восстановление дома на улице Чабьинской, 3, пострадавшего от атаки беспилотника 12 июня. Полностью завершить восстановление планируется до 1 сентября, сообщает мэр города Радмир Беляев.

— Работы идут в хорошем темпе, местами даже с опережением графика, — написал мэр города в своей социальной сети.

В доме проводится капитальный ремонт по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова. В программу вошли обновление фасада, кровли, подъездов, замена лифта, восстановление газовой инфраструктуры и другие работы. Уже завершен демонтаж поврежденных конструкций, с 9 июля строители приступают к монтажу новых железобетонных элементов, добавил Беляев.

Для жителей сразу после происшествия организовали временное размещение — в муниципальном маневренном фонде, санатории и хостелах. Люди обеспечены всем необходимым, власти постоянно на связи с ними.

Ранее жителей Нижнекамска призвали не публиковать фото и видео последствий атаки БПЛА.

Вадим Вахрушев