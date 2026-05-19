Марат Ахметов: в Татарстане зарегистрировано 638 СМИ, из них почти половина — печатные

И.о. председателя Госсовета Татарстана также назвал преимущество региональных изданий

Фото: Артем Дергунов

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 638 СМИ, сообщил и.о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов на встрече с главными редакторами издании, приуроченной ко Дню печати республики.

— В республике зарегистрировано 638 средств массовой информации. Из них 312 печатных — газет, журналов на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках. Наверняка в этом плане мы самые крупные, да? — сказал и.о. председателя Госсовета Татарстана.

Он также отметил, что региональные СМИ ничуть не уступают федеральным изданиям в профессионализме, оперативности и человечности в своей работе.

— Главное преимущество региональных СМИ — вы очень близки к людям, умеете профессионально реагировать на их запросы, нужды и чаяния, — подчеркнул спикер.

Еще Ахметов поблагодарил региональных журналистов за совместную работу по сохранению языков.

— Язык — это часть культуры и национальной идентичности. Если мы гордо называем свою республику, то, конечно, должны сохранить свою национальную идентичность, в том числе и собственный татарский язык. Мы реализуем множество проектов, и я убежден, что если человек любит свой родной язык, то он, безусловно, с уважением будет относиться к языкам и других народов. Если другие народы увидят, что мы с вами уважаем их язык и культуру, то они также с уважением будут относиться, в том числе и к татарскому языку, — подчеркнул Ахметов.

Ранее Ахметов заявил, что республиканские СМИ остаются хранителями традиций качественной журналистики.



Никита Егоров