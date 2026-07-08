Почти 149 тысяч выпускников пересдадут ЕГЭ в 2026 году

Чаще всего школьники повторно выбирают обществознание, русский язык и информатику

Фото: Максим Платонов

В 2026 году заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали около 149 тысяч выпускников. Это больше, чем в прошлом году, когда возможностью воспользовались 143 тысячи школьников.

— Пересдать можно любой ранее сданный предмет независимо от количества набранных баллов. При этом предыдущий результат по выбранной дисциплине аннулируется, — сообщает Рособрнадзор в своих социальных сетях.



Чаще всего выпускники выбирали обществознание — его решили пересдать около 33 тысяч человек. На втором месте русский язык (около 24 тысяч), на третьем — информатика (более 23 тысяч). Также в топ-5 вошли профильная математика (около 19 тысяч) и химия (около 16 тысяч).

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов по числу стобалльников на ЕГЭ-2026 — 459 выпускников получили 100 баллов.

Вадим Вахрушев