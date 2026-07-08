В Билярском музее-заповеднике появилось «Кочевье»

Далекие планы инициаторов — постройка тематического парка «Великий Биляр» с крепостью

Главная фишка «Кочевья» — большая юрта на платформе. Фото: Радиф Кашапов

У Билярского музея-заповедника появляется новая точка притяжения — недалеко от Святого Ключа и лагеря «Сәләт» построили историческую площадку «Кочевье». Ее отстроили в кратчайшие сроки, за две недели, и теперь ждут первых туристов. Главная фишка — самая большая передвижная юрточная платформа в России. Планы развития территории разные — от строительства парка-музея до развития фестивальной площадки с кемпингом и глэмпингом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как Алексей Дмитрошкин решил заняться малой родиной

«Кочевье» открылось на территории культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике. От Казани до него около двух часов ходу. История началась с инициативы Алексея Дмитрошкина, директора компании «Наш Двор». Он живет в Екатеринбурге, но родители его из Билярска, так что он здесь часто бывал в детстве и юности, работал на археологических раскопках.

— Тогда я заразился этим всем делом. Забыть не смог. Биляр у меня, честно говоря, был в сердце, — сказал Дмитрошкин. — Пришло время что-то делать в этой жизни. Я решил посвятить проекты, для меня интересные, именно моей малой родине — Биляру.

Глобальная идея Дмитрошкина, которую он озвучил в августе прошлого года в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, — парк-музей со своей крепостью, гостиницей, глэмпингом. Внутри крепости — главная башня «Шахристан» с золотыми воротами, мультимедийный пресс-холл, сувенирные лавки, кафе, ремесленный квартал, концертная площадка, скверы и сады.

Алексей Дмитрошкин. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Однако территория, на которой может развернуться масштабная застройка, находится на охраняемых землях, где запрещено, в частности, возведение объектов капитального строительства и проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Так что решено было начать с менее масштабных форм, с «Кочевья». Идею поддержали Алексеевский район, Министерство культуры РТ, Институт развития городов Татарстана. От первоначальных планов, впрочем, Дмитрошкин не отказывается.

Как указывает один из экспертов, участвовавший в работе над «Кочевьем», учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева, среди сценариев развития территории, с учетом нынешних правил пользования, — наполнение ее культурными событиями, в частности фестивальными. Для этого здесь требуется появление сценической площадки, глэмпинга и кемпинга. Этот вариант, конечно, выглядит реалистичным.

Одна из тех, кто занимается культурной повесткой в Биляре в целом, — это известный организатор, продюсер Фарида Бибарс. Как она отмечает, среди целей развития территории — создание рабочих мест, чтобы люди не уезжали из Билярска, причем это должно работать не только летом. Сейчас жители села, к примеру, уже сами занимаются сувениркой.

Юрты приехали из Кыргызстана. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Юрты — киргизские, строили — журналисты

Сейчас основа «Кочевья» — это четыре юрты. Привезли их из Кыргызстана, который сейчас стал главным центром для тех, кто интересуется переносными жилищами кочевых народов. К примеру, юрты, стоящие на улице Каюма Насыри, тоже делали киргизы. Здесь же Дмитрошкин познакомился с жителями села Кызыл-Туу, одного из центров изготовления традиционных юрт. В Казань привезли четыре, причем две, что называется, «вторичка», со своей историей. Покупка обошлась в 40 тысяч долларов.

Одну из юрт возводили при участии гостей и журналистов, на это ушло меньше часа — растянуть решетчатые складные стенки (кереге), закрепить жерди (уук) в шаныраке (куполе), покрыть все кошмой... До нашего приезда занимались большой юртой, стоящей на арбе, передвижной платформе, чтобы сдвинуть ее требуется более дюжины лошадей. Другие постройки заняли у авторов проекта две недели — туристический сезон уже начался.

— Сегодня был заложен камушек в фундамент этого нового явления, которое, я думаю, будет характеризовать не только новую часть современной истории Билярского заповедника, поскольку, к сожалению, даже наши сограждане, живущие в Татарстане и в Казани, очень мало знают о Биляре, — сказал археолог, профессор кафедры искусствоведения, живописи и графики Казанского государственного института культуры Константин Руденко. — Не о заповеднике, не о Святом Ключе, который в принципе хорошо известен горожанам, а о том памятнике истории и культуры, который, собственно, составил основу этого заповедника. В сущности, речь идет об останках одного из крупнейших городов Восточной Европы.

Планы у мецената глобальные. А вот территория находится под охраной. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Биляр — это терра инкогнита

Сейчас территория в 800 гектаров, которую занимал Биляр, изучена археологами на 4%. Средневековый город, отметил Руденко, не только огромная метрополия, торговая и ремесленная. С его взятия в 1236 году монгольскими войсками (а это сотни тысяч участников битвы) началась новая эпоха в истории всей Евразии. Сейчас Биляр — это место паломничества, место летнего лагерного отдыха, но необходимо подчеркивать его важную роль в мировой летописи именно как города, говорили эксперты. Чтобы люди, посещая тот же родник, не забывали, что рядом находится Билярское городище с остатками мечети и домов — и что немало еще хранится в его землях.

— Для меня лично в 1996 году открылась эта великая духовность, эта сакральная земля, — сказал основатель движения «Сәләт» Джаудат Сулейманов. — С тех пор мы возвращаемся сюда каждый год. Мы видим, как не торопясь, постепенно возрождается дух Великого Биляра.