На лечение тремора и когнитивное здоровье выделили 224 млн рублей

Средства направят на создание комплекса «Нейро-зеркало», браслета от тремора и ИИ-системы для определения биологического возраста

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав утвердил финансирование трех научно-исследовательских работ в сфере возраст-ассоциированных заболеваний на 2026–2028 годы. Общая сумма на проекты составит 224,6 млн рублей.

— Проекты касаются когнитивного здоровья пожилых людей, лечения эссенциального тремора и определения биологического возраста с помощью ИИ, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ минздрава.

СамГМУ получит 89,9 млн рублей на создание комплекса «Нейро-зеркало» для мониторинга когнитивных функций. Устройство будет обрабатывать поведенческие показатели и подбирать упражнения для тренировки памяти и внимания. Исследование планируют провести на 200 добровольцах старше 60 лет.

Сеченовскому университету выделят 90,3 млн рублей на разработку носимого нейростимулятора в форме браслета. Он будет подавать слабую электрическую стимуляцию при появлении тремора, снижая его выраженность более чем на 50%.

НМИЦ терапии и профилактической медицины получит 44,3 млн рублей на создание ИИ-системы для определения биологического возраста и прогноза нейродегенеративных нарушений. Все проекты должны завершиться в 2028 году.

Ранее NIH США открыл крупнейшую в мире базу геномных данных с образцами ДНК 747 тысяч человек для развития персонализированной медицины.



Вадим Вахрушев