АТОР: из Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям

Так, билеты в Минеральные Воды подорожали более чем в два раза

Фото: Максим Платонов

В августе 2026 года стоимость авиабилетов из Казани по некоторым направлениям заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самый сильный рост цен зафиксировали на рейсах из Казани в Минеральные Воды. Минимальная стоимость билета без багажа увеличилась более чем в два раза — с 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей, что составляет рост на 101,1%.

Также подорожали перелеты из Казани в Калининград. Билеты в одну сторону выросли в цене на 62,1%, а обратные рейсы в Казань стали дороже на 24—26%.

При этом по некоторым направлениям цены снизились. Например, перелет из Казани в Сочи в августе стал дешевле на 12,2% по сравнению с июлем. Минимальная стоимость билета без багажа на 3 августа составляет около 11,2 тысячи рублей. Билеты из Казани в Москву в августе можно приобрести от 5,4 тысячи рублей, а перелет в Санкт-Петербург стоит от 7,4 тысячи рублей.

Ранее авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч за задержку рейса в Казани. Установлено, что в апреле 2026 года в аэропорту Казани рейс в Иркутск задержали из-за плохой погоды. Пассажиры ожидали вылета более 30 часов, однако перевозчик не обеспечил их своевременное размещение в гостинице.

Наталья Жирнова