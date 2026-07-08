В период с 8:00 мск до 20:00 мск в Татарстане и Башкирии сбили БПЛА — Минобороны

В Закамской части Татарстана после утренней атаки БПЛА пострадали предприятия и жилой дом

В течение дня — с 8:00 мск до 20:00 мск — над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 111 украинских БПЛА. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены в том числе над Татарстаном и соседней с республикой Башкирией. Точное количество уничтоженных БПЛА не называется. Остальные — над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Еще с утра МО сообщало о сбитых БПЛА над РТ в течение периода с 20:00 мск 7 июля до 7:00 мск 8 июля. Всего за ночь и утренние часы над территорией России уничтожили 415 украинских БПЛА.

Напомним, что в Закамской части Татарстана после утренней атаки БПЛА пострадали предприятия и жилой дом. В результате массовой атаки БПЛА в Нижнекамске получили повреждения предприятия города. На некоторых участках есть пострадавшие с травмами легкой степени. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. В Тукаевском районе Татарстана атаке беспилотника подвергся частный жилой дом. В результате инцидента пострадали двое жителей, их жизни ничего не угрожает.

В Нижнекамске пострадавшие в результате утренней атаки БПЛА на промышленную площадку получают необходимую медицинскую помощь в НЦРМБ. Тяжелых пострадавших среди госпитализированных нет, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.

Наталья Жирнова