В ординатуре КГМУ все бюджетные места стали целевыми

92% бюджетных мест в ординатуре отдали под целевой набор. Выпускники обязаны заключить договор о целевом обучении

Фото: Максим Платонов

В Казанском ГМУ доля целевых мест в этом году составила 92%. Выпускники, поступившие на бюджетные места, обязаны заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации. Об этом стало известно «Реальному времени».

— В Казанском ГМУ доля целевых мест всегда была высокой (в 2023 — 97%, в 2024 — 93%, в 2025 — 85%). В этом году она составит 92%, — сказано в документе, с которым ознакомился корреспондент «Реального времени».

Университет помогает абитуриентам подобрать место работы и оформить договор. Это гарантирует первое рабочее место и понятный маршрут в профессию. Лица, не изъявившие желания заключить целевой договор, при наличии свободных мест могут перевестись на платное обучение.

В этом году на целевое обучение выделено 341 место (66,1% от общего числа бюджетных мест), из которых 310 предназначены для заказчиков из Татарстана. Более 85% выпускников устраиваются в государственную систему здравоохранения. Самые востребованные специальности — терапевт, анестезиолог-реаниматолог и невролог.

Ранее ректором Казанского ГМУ избрали Айрата Фаррахова, который с 1 апреля исполнял обязанности главы вуза.

Вадим Вахрушев