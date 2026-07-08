В России планируют ввести единое направление подготовки юристов с пятилетним сроком обучения

При этом обучение будет строиться по профилям, учитывающим будущую профессиональную специализацию юристов

Фото: Динар Фатыхов

В России в рамках реформы юридического образования планируют объединить дублирующиеся специальности в единое направление «Юриспруденция». Об этом сообщили в Минобрнауки.

Согласно проекту, для всех студентов будет введено единое ядро базовых юридических дисциплин. При этом обучение будет строиться по профилям, учитывающим будущую профессиональную специализацию юристов. Также предлагается установить единый пятилетний срок обучения по юридическим специальностям. В дипломах выпускников вместо степени «бакалавр» или «магистр» будет указываться конкретная квалификация.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Минобрнауки отметили, что сейчас юридическое образование получают около 517 тыс. студентов в 552 российских вузах. Несмотря на большое число выпускников, на рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных юристов.

В ведомстве напомнили, что ранее начали сокращать количество платных мест по направлению «юриспруденция» в вузах, где качество подготовки признали недостаточным. В прошлом году такие университеты лишились почти 13,9 тыс. мест.

Напомним, что в ординатуре КГМУ все бюджетные места стали целевыми. Выпускники обязаны заключить договор о целевом обучении.

Наталья Жирнова