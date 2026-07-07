Татарстан продлил программу переселения соотечественников до 2030 года

Ежегодно рассчитывают принимать около 300 переселенцев

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане внесли изменения в государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно постановлению Кабмина РТ, срок ее реализации продлен с 2026 до 2030 года.

За весь период действия программы планируется привлечь в республику 2,1 тыс. человек — 700 участников и 1,4 тыс. членов их семей. Ежегодно рассчитывают принимать около 300 переселенцев.

В числе ключевых показателей программы — повышение уровня трудоустройства и образования участников. Так, не менее 60% переселенцев должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а 70% — быть обеспечены работой. Кроме того, всем участникам программы предусмотрены компенсации за прохождение медицинского осмотра, а обратившимся — возмещение расходов на аренду жилья.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Отдельное направление поддержки касается социальной адаптации, помощи в трудоустройстве и получении образования. Молодые участники в возрасте до 25 лет смогут получать образовательную поддержку — такой показатель установлен на уровне 15%.



Реализацией программы в Татарстане занимаются Министерство труда, занятости и социальной защиты республики, Управление по вопросам миграции МВД по РТ и служба занятости.

Напомним, что иностранцы смогут получать единое пособие на детей через 5 лет после получения гражданства России. Пособие выплачивается семьям с доходом ниже прожиточного минимума: размер составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Наталья Жирнова