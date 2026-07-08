Песков заявил о стабильности экономики России
Песков заявил, что макроэкономическая стабильность в России обеспечена и ситуация прогнозируема
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность российской экономики абсолютно обеспечена. Об этом он сказал на брифинге, комментируя волатильность на фондовых рынках.
— Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности, — передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что 140 предпринимателей из Татарстана получили более полумиллиарда рублей государственной поддержки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».