Песков заявил о стабильности экономики России

Песков заявил, что макроэкономическая стабильность в России обеспечена и ситуация прогнозируема

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность российской экономики абсолютно обеспечена. Об этом он сказал на брифинге, комментируя волатильность на фондовых рынках.

— Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности, — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 140 предпринимателей из Татарстана получили более полумиллиарда рублей государственной поддержки.

Вадим Вахрушев