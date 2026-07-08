Трамп заявил, что удары по российским НПЗ могут помочь закончить войну

«Да, это эскалация, но эта эскалация может помочь закончить эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут быть «эскалацией», которая способна повлиять на завершение конфликта.

— Да, это эскалация, но эта эскалация может помочь закончить эту войну, — сказал Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Кроме того, Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

— Так вы не сможете жаловаться, что мы поставляем их недостаточно, — добавил он.

На встрече с Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сегодня провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он регулярно поддерживает контакт с российским президентом.



Наталья Жирнова