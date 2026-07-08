Казанский медуниверситет создаст новые собственные клиники

Ректор КГМУ Айрат Фаррахов рассказал, как вуз готовится к переходному периоду

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня ректор КГМУ Айрат Фаррахов провел встречу с журналистами по итогам выборов и назвал приоритеты в развитии университета. Одним из направлений станет создание новых клиник вуза.

— Мы намерены не только сохранить партнерство со всеми ведущими клиниками в Татарстане, но и создать собственные. Они будут внедрять самые современные технологии и при этом должны стать мерилом качества, стандартов, этики, и в этом направлении мы активно движемся. Сейчас мы разрабатываем проекты по университетским клиникам. Будем обсуждать эти вопросы с федеральным и республиканским правительством. Конечно, это вопрос времени. Создание клиники — большой серьезный путь, но от партнерских клиник мы постепенно перейдем к созданию собственных клиник, — ответил ректор на вопрос «Реального времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

3 июля Айрата Фаррахова избрали ректором Казанского государственного медицинского университета. Решение приняли на Конференции научно-педагогических, медицинских работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся. Ранее, с 1 апреля, он занимал должность ректора с приставкой и.о. После назначения Фаррахов сообщил, что покидает Госдуму и возвращается в КГМУ по приглашению раиса республики.

В день выборов он пообещал приложить максимум усилий для развития вуза и достижения целей, представленных в своей программе, а также поблагодарил других кандидатов профессора Марата Мухамедьярова и проректора Сергея Осипова, пригласив их к совместной работе.

Василя Ширшова