Появились видеорендеры катка у «Чаши» в Казани

Их «Реальному времени» предоставили в пресс-службе Комитета по развитию туризма Казани

Фото: предоставлено пресс-службой комитета по развитию туризма Казани

Комитет по развитию туризма Казани поделился с «Реальным временем» видеорендером будущего катка у Центра семьи «Казан» («Чаша»).

Судя по кадрам, ледовая дорожка будет опоясывать здание, а вход на каток будет проходить через крытый прокат коньков. Для прохода к самому зданию центра будут установлены несколько пешеходных мостов.

— Сейчас находится в проработке концепция большого основного катка Казани. Предварительно, местом его размещения будет «Чаша», — заявил на вчерашнем «деловом понедельнике» директор комитета Александр Шавлиашвили.

Наталья Жирнова