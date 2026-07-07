Марин Ле Пен подтвердила планы участвовать в выборах президента Франции
Ле Пен сможет баллотироваться на высший государственный пост после смягчения приговора по делу о растрате средств Европейского парламента
Лидер партии Марин Ле Пен заявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году, сообщает RT.
Ранее СМИ рассказало, что Ле Пен сможет баллотироваться на высший государственный пост после смягчения приговора по делу о растрате средств Европейского парламента.
В марте 2025 года политика признали виновной по делу о нецелевом использовании средств, выделенных на оплату работы ассистентов депутатов Европарламента. Тогда ей назначили пятилетний запрет на участие в выборах и четыре года ограничения свободы, два из которых — условно и два — с электронным браслетом.
После рассмотрения апелляции наказание было изменено: Ле Пен получила три года условно, а один год должна провести под домашним арестом с электронным браслетом.
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