Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сегодня провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает RT. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

По словам американского лидера, он регулярно поддерживает контакт с российским президентом.

— Я часто разговариваю с президентом Путиным. Он хочет закончить войну, — заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в ночь с 4 на 5 июля по московскому времени президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Одной из ключевых тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Как сообщил Юрий Ушаков, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения.

Наталья Жирнова