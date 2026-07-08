Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам

Они обязаны содержать себя и детей на уровне прожиточного минимума

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит новые требования для трудовых мигрантов. Документ вносит поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

— Инициатива предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент, — сообщает ТАСС.

Если это условие не выполняется, патент или разрешение на работу не продлят, а нарушителей с детьми вышлют из страны в течение 15 дней.

Налоговые органы будут передавать в МВД данные о доходах мигрантов за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Сами иностранцы также обязаны ежегодно отчитываться о доходах.

Закон предполагает, что дети трудовых мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребенка, также добавляет ТАСС.

После 18 лет дети обязаны покинуть Россию в течение 30 дней либо подать заявление на патент. Если президент РФ подпишет закон, то он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее Госдума приняла закон, передающий МВД часть полномочий в сфере миграции.



Вадим Вахрушев