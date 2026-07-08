Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств

В обновленный перечень вошли жизненно важные препараты и лекарства для лечения особо опасных инфекций

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Правительство России дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств 149 новыми наименованиями. В обновленный список вошли жизненно необходимые препараты, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых и опасных для окружающих заболеваний.

— Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой, — сказано на сайте правительства.

Препараты из перечня получают приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники.

Ранее сообщалось, что в Татарстане резко снизилось производство медикаментов.

Вадим Вахрушев