В Верхнеуслонском районе о воздушной тревоге начали сообщать через колокола и минареты

Система была внедрена в населенных пунктах, где отсутствует техническая возможность установить стандартные средства оповещения

Фото: Артем Дергунов

В Верхнеуслонском районе Татарстана для оповещения жителей об угрозе атаки беспилотников начали использовать храмы и мечети. Об этом сообщает пресс-служба района.

В селах, где нет обычных систем оповещения, сигнал тревоги передают через громкоговорители на минаретах мечетей и с помощью колоколов в православных храмах.

— Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, — сообщила инициатор идеи, специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представители религиозных организаций включены в специальные группы и получают информацию об угрозах от профильных служб, после чего передают ее населению. Инициативу поддержало духовенство района. Система была внедрена в населенных пунктах, где отсутствует техническая возможность установить стандартные средства оповещения.

Ранее о последствиях сегодняшней массированной атаки БПЛА на Закамье Татарстана рассказали в казанском Кремле. В частности, в Нижнекамске поражены отдельные предприятия, а в Тукаевском районе беспилотник попал в частный жилой дом. Напомним, в утренние часы в сводке Минобороны РФ объявили о сбитии БПЛА над Татарстаном, не уточнив количество уничтоженных объектов.

Наталья Жирнова