Албания может не принять саммит НАТО в 2027 году

Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону

Саммит НАТО, который должна принять Албания в 2027 году, может быть отменен или перенесен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

— Состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается, — передает Bloomberg слова главы военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Адмирал отмечает, что Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках крупных мероприятий становится все более сложной задачей.

Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции против России до июля 2027 года.

Вадим Вахрушев