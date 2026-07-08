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Албания может не принять саммит НАТО в 2027 году

11:30, 08.07.2026

Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону

Албания может не принять саммит НАТО в 2027 году
Фото: Marek Studzinski на Unsplash

Саммит НАТО, который должна принять Албания в 2027 году, может быть отменен или перенесен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

— Состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается, — передает Bloomberg слова главы военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Адмирал отмечает, что Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках крупных мероприятий становится все более сложной задачей.

Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции против России до июля 2027 года.

Вадим Вахрушев

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