Албания может не принять саммит НАТО в 2027 году
Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону
Саммит НАТО, который должна принять Албания в 2027 году, может быть отменен или перенесен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.
— Состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается, — передает Bloomberg слова главы военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
Адмирал отмечает, что Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках крупных мероприятий становится все более сложной задачей.
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