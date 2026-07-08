В Казанском кремле покажут спектакль о поэтах-обэриутах

Постановка проходит в формате застолья: зрители вместе с артистами погружаются в атмосферу литературных вечеров

Фото: предоставлено пресс-службой Благотворительного фонда Владимира Потанина

15 и 16 июля в Присутственных местах Казанского кремля состоятся показы спектакля «Список Паперной». Постановку режиссера Константина Учителя представят в рамках гастрольной программы Фонда Потанина «Города. Музеи. Сцены».

Спектакль посвящен переводчице и поэтессе Эстер Паперной и основан на аудиозаписи с песнями, которые звучали на встречах поэтов-обэриутов и их друзей в 1920—1930-х годах.

Постановка проходит в формате застолья: зрители вместе с артистами погружаются в атмосферу литературных вечеров, узнают истории Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого и других представителей ОБЭРИУ. Премьера спектакля состоялась в 2025 году.

В Татарстане наряду с государственными театрами, финансируемыми из бюджета, активно работает сегмент частных театральных проектов, которые живут совсем по другим экономическим правилам. В отличие от подведомственных Минкульту РТ и муниципальным властям площадок, независимые театры не полагаются на дотации, редко претендуют на гранты и вынуждены выстраивать бизнес‑модель вокруг кассовых сборов. Как им удается сохранять репертуар и привлекать зрителя в условиях нестабильной экономики, разбиралось «Реальное время».

Наталья Жирнова