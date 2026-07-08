На дорогах Татарстана установят голографические препятствия для предотвращения ДТП

Система может использоваться для привлечения внимания как водителей, так и пешеходов и реагирует на сигналы светофора

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируют внедрить новые технологии для повышения безопасности на дорогах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ранис Файзуллин в рамках старта социальной кампании «Продвижение безопасности».

Одной из новых разработок стала проекционная завеса с голографическими элементами, созданная Госавтоинспекцией Татарстана совместно с Университетом Иннополис. Технология позволяет создавать на дороге 3D-проекцию, которая имитирует препятствие. Система может использоваться для привлечения внимания как водителей, так и пешеходов и реагирует на сигналы светофора.

Также в республике продолжают развивать интеллектуальную транспортную систему в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году адаптивной системой управления дорожным движением планируют оснастить 18 светофорных объектов: 12 — в Казани и 6 — в Набережных Челнах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее Татарстан выделили в числе лидеров интеллектуальных транспортных систем. В частности, на территории особой экономической зоны «Алабуга» испытываются различные элементы умной транспортной системы.

Наталья Жирнова