Многодетные семьи тратят на отпуск в 2,5 раза больше бездетных пар

Семья с тремя детьми платит за тур в среднем 421 тыс. рублей, бездетная пара — 171 тыс.

Фото: Динар Фатыхов

Пары без детей тратят на поездку в среднем 171 тыс. рублей, семьи с одним ребенком — 257 тыс. Об этом рассказали аналитики сервиса Onlinetours.

— С одним ребенком средний чек составляет 257 тыс. рублей, с двумя — 331 тыс. рублей, — передают информацию исследования «Ведомости».

Среди зарубежных направлений лидирует Турция: семья с одним ребенком платит 281 тыс. рублей, с тремя — 471 тыс. Также популярны Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.

Внутренний туризм возглавляют курорты Краснодарского края — средний чек от 98 до 118 тыс. рублей в зависимости от числа детей. Самый популярный формат отпуска — поездка на 7–9 ночей.

Ранее в мэрии Казани сообщили, что за первые шесть месяцев 2026 года город посетили 2,9 миллиона туристов.

Вадим Вахрушев