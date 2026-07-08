Цифровой двойник студента и «Медицинская долина»: как пройдет перезагрузка КГМУ

Ректор Казанского медуниверситета Айрат Фаррахов рассказал о пяти треках развития вуза

Фото: Максим Платонов

Казанский медуниверситет изменит модель финансирования, снизив зависимость от дотаций за счет коммерциализации научных разработок, сообщил сегодня ректор Айрат Фаррахов. В вузе ставят целью к 2034 году уменьшить объем бюджетного финансирования до 15%, а долю внебюджетных источников увеличить до 52%. Университет делает ставку на рост выручки от патентов и результатов интеллектуальной деятельности, которые сейчас почти не приносят дохода. Параллельно вуз работает над проектами цифрового двойника студента, «Медицинской долины» и созданием собственных клиник.

«Университет не зарабатывает на этом ничего»

Сегодня ректор Казанского государственного медуниверситета Айрат Фаррахов провел встречу с журналистами по итогам выборов в вузе и рассказал о достижении целей своей программы. Он подробно представил приоритетные направления в работе университета на ближайшие годы.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Программа включает пять треков развития. Первый — создание цифрового медицинского университета. До конца 2028 года в КГМУ планируют провести полный аудит и внедрить пилотные проекты, оцифровав все данные. На этой базе будет сформирована BI‑аналитика (Business Intelligence), которая позволит принимать управленческие решения. С 2029 по 2031 год в обучение студентов внедрят клинический цифровой двойник. Уже с первого курса у каждого учащегося будет виртуальная модель, на которой он сможет отработать любые сценарии лечения. Это снизит риски при работе с реальными пациентами, считают в вузе.

Второй трек — развитие единого научно‑технологического кластера. В университете будут развивать направления генетики, геномики, 3D‑печати, биобанкинга и регенеративной медицины. КГМУ намерен работать не только как образовательная площадка, но и как комплекс «клиника плюс лаборатория», активно взаимодействуя с индустриальными партнерами, в том числе с «Татнефтью» и научными центрами, включая РАН, сообщил Фаррахов:

— Мы добьемся существенного увеличения доходов университета, и внебюджетные источники вырастут до 52%. Добьемся существенного роста грантов за счет того, что будем конкурировать за научные разработки. Результаты интеллектуальной деятельности на сегодня — практически нулевая цифра: университет не зарабатывает на этом ничего. Мы сделаем так, что наши разработки будут востребованы, КГМУ должен активно участвовать в региональной экономике. Новый источник коммерциализации — это наши IT-решения, R&D для бизнеса.

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Ожидается, что доходы от интеллектуальной деятельности вуза вырастут примерно на 8%.

От партнерских клиник — к созданию собственных

Третий трек программы предполагает работу с человеческим капиталом. В КГМУ намерены усилить поддержку ученых, преподавателей и сотрудников, в том числе через социальные меры и грантовую поддержку. В этом году в университете примут этический кодекс, который определит правила поведения для ученых, аспирантов и ординаторов. Особое внимание уделено системе наставничества: с 1 марта вступили в силу изменения, согласно которым выпускники обязаны пройти этап наставничества в госклиниках. По словам ректора, это повысит качество подготовки врачей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Четвертый трек — усиление роли университета в региональной системе здравоохранения. КГМУ будет развивать партнерство с Минздравом Татарстана и рядом соседних регионов, а также создавать собственные клиники высокотехнологичной помощи — в первую очередь по направлениям сосудистой хирургии и онкологии.

— Мы намерены не только сохранить партнерство со всеми ведущими клиниками в Татарстане, но и создать собственные. Они будут внедрять самые современные технологии и при этом должны стать мерилом качества, стандартов, этики, и в этом направлении мы активно движемся. Сейчас мы разрабатываем проекты по университетским клиникам. Будем обсуждать эти вопросы с федеральным и республиканским правительством. Конечно, это вопрос времени. Создание клиники — большой серьезный путь, но от партнерских клиник мы постепенно перейдем к созданию собственных, — ответил ректор на вопрос «Реального времени».

Наряду с этим обсуждаются перспективы создания клиники совместно с медиками Китая, сообщил Айрат Фаррахов. Вопрос поднимали в ходе его недавнего рабочего визита в КНР. Среди новых проектов — также создание института в Альметьевске, где уже учатся шесть ординаторов, а к 2034 году планируют развернуть полноценный образовательный комплекс. Кроме того, университет запустит мобильный симуляционный центр для врачей из районных и сельских больниц, а также «школы пациентов» в регионах присутствия. Целевой эффект от этих мер — снижение госпитализаций в стационарах Татарстана на 15% и, как следствие, снижение смертности.

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Пятый трек — выход КГМУ на международный уровень. Университет ставит целью довести долю иностранных студентов до 30%, а объем программ дополнительного профессионального образования для иностранных врачей — до 5%. Уже сейчас в КГМУ учатся представители 49 стран, наибольшую группу составляют студенты из Индии, также много приезжих из Ирана. В числе приоритетов — развитие совместных проектов и клиник с зарубежными партнерами.

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«Медицинская долина Казань» и общественные пространства

Один из крупных проектов КГМУ — «Медицинская долина Казань», которую планируется создать к 2034 году по модели Сколтеха. Она объединит технопарки, медико‑технологические школы и студенческие стартапы нескольких медучреждений, работающих в квартале улиц Бутлерова, Толстого, Щапова и Курашова. Параллельно разрабатывается концепция открытых университетских пространств в Казани. Ректор КГМУ предлагает убрать лишние заборы, создать единую навигацию и превратить территорию вокруг вуза в комфортную городскую среду.

— Это будут открытые пространства для всех горожан и туристов. Посмотрите, какой великолепный парк получился бы. Рустам Нургалиевич дал поручение правительству, мэру города, чтобы мы подготовили концепцию и представили ее. Мы сейчас активно работаем с фондом «Институт развития городов» для того, чтобы определить детально: какие должны быть дорожки, подсветка, указатели и как это будет символизировать университет. Серьезно расширить тротуары, убрать заборы, и эти пространства получат вторую жизнь. Это можно будет транслировать и на другие университеты, — считает ректор.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новшества года с обязательной отработкой для выпускников медвузов не снизили наплыва в эту приемную кампанию желающих стать врачами. В КГМУ по-прежнему высокий конкурс — до 88 заявок на место, особенно по стоматологии. Но ректор рекомендует абитуриентам выбирать более широкие специальности, что позволит им в дальнейшем определиться с профилем. Система целевого приема позволяет заранее закрепить работодателя, который может назначать стипендию и следить за успеваемостью. В вузе уверяют, что после выпуска молодые медики не привязаны к региону и могут претендовать на места в крупных центрах при прохождении конкурсного отбора. В этом году КГМУ выпустит 2 318 врачей, магистров и ординаторов. По статистике, около 86% выпускников остаются в Татарстане.

Презентуя программу развития университета, ректор упоминал и ключевые риски — устаревание цифровых решений, бюрократизацию, изменения законодательства, нехватку клинических площадей. Для их минимизации в вузе планируют развивать партнерства и регулярно обновлять стандарты.

Целевые показатели КГМУ к 2034 году: университет войдет в топ‑3 медицинских вузов России, 100% выпускников овладеют ИИ и работой с медицинскими данными, 50% врачей Татарстана будут включены в цифровую платформу непрерывного образования.