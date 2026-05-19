Ильшат Аминов: технологии не заменят настоящих журналистов со своей точкой зрения

Председатель Союза журналистов Татарстана считает, что основами республиканской журналистики являются объективность, честность, искренность и любовь к Родине

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов поздравил с профессиональным праздником — Днем печати Татарстана. По его словам, медиасфера стремительно уходит в цифровой формат, однако «технологии не могут заменить одного — талантливых авторов, настоящих журналистов со своей точкой зрения».

— Я знаю, что каждый из вас тратит огромные силы, вкладывает душу и талант для того, чтобы наши читатели, телезрители, радиослушатели, интернет-пользователи были в курсе последних новостей и могли разобраться в актуальных событиях. Наша главная цель — доносить правду, показывать реальную картину мира, развенчивать мифы и фейки. Объективность, честность, искренность и любовь к Родине — основы республиканской журналистики. Важнейшие задачи средств массовой информации сегодня — силой слова сплачивать многонациональный народ Татарстана, сохранять вечные ценности и нравственные ориентиры. Уверен, что во многом именно благодаря вашему пристальному вниманию к острым темам и неравнодушию выстраивается конструктивный диалог между обществом и властью, который позволяет решать самые сложные проблемы,— говорится в обращении председателя Союза журналистов республики.

Особую признательность Ильшат Аминов высказал военным корреспондентам, «нашим настоящим героям, которые мужественно работают на передовой информационного фронта».

— Пускай у каждого из вас, коллеги, хватает сил и энергии даже на ненормированный рабочий день, неделю без выходных и трудные командировки! И пусть компенсацией за это станут радость творчества и искренняя благодарность аудитории! В наш профессиональный праздник я хочу пожелать всем работникам СМИ здоровья, семейного благополучия, стабильности, вдохновения, реализации творческих планов, неисчерпаемых идей и ярких достижений! — подытожил председатель Союза журналистов Татарстана.



Денис Петров