Новый ГОСТ для отелей и гостиниц начал действовать в России

Новый ГОСТ Р 72261-2025 установил общие требования для гостиниц, кемпингов и санаториев

Фото: Мария Зверева

В России вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 72261-2025, разработанный Роскачеством. Документ впервые устанавливает единые требования ко всем средствам размещения туристов — от гостиниц и санаториев до кемпингов и баз отдыха.

— Нововведение дополнительно направлено на развитие внутреннего и въездного туризма, повышение качества сервиса, обеспечение безопасности и комфортных условий проживания туристов, — сказано в документе.

Новый стандарт охватывает ключевые аспекты работы: информационное обеспечение, состояние зданий и территорий, качество услуг, безопасность, экологические нормы и требования к персоналу. Документ учитывает положения постановления Правительства РФ №1951 о классификации средств размещения и порядке присвоения категорий.

Ранее для каждого формата действовали отдельные регламенты, что затрудняло контроль качества. Несмотря на добровольный характер, использование стандарта позволяет объектам размещения упростить внутренние процедуры, сократить издержки и повысить конкурентоспособность.

Ранее власти Казани представили стратегию развития туризма до 2030 года — город планирует принимать 7 миллионов гостей ежегодно.

Вадим Вахрушев