За день над регионами РФ сбили 190 украинских БПЛА
Беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены над территориями 13 субъектов страны
В течение дня над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 190 украинских БПЛА. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.
Напомним, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили более 430 беспилотников, направлявшихся к Московскому региону. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал мэр города Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
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