За день над регионами РФ сбили 190 украинских БПЛА

Беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены над территориями 13 субъектов страны

В течение дня над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 190 украинских БПЛА. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Напомним, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили более 430 беспилотников, направлявшихся к Московскому региону. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал мэр города Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Наталья Жирнова