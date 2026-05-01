Сфера животноводства в Татарстане за первый квартал заработала 50 млрд рублей

От реализации скота и птицы получено 15,7 миллиарда рублей, яиц — 2,6 миллиарда рублей

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось провести подкормку озимых культур и многолетних трав на площади 580 тысяч гектаров, что составляет 73% от запланированного объема. К посевным работам приступили в 36 районах республики, засеяно 60 тысяч гектаров преимущественно ранними яровыми культурами.

В сфере животноводства за первые три месяца текущего года выручка от реализации сельхозпродукции достигла 50 миллиардов рублей. Из этой суммы 69% (35 миллиардов рублей) пришлось на животноводство. От реализации скота и птицы получено 15,7 миллиарда рублей, яиц — 2,6 миллиарда рублей.

Поголовье птиц увеличилось на 3%, свиней — на 5%, при этом поголовье крупного рогатого скота снизилось на 3%, однако количество коров увеличилось на 1 тысячу голов.

В республике продолжается развитие животноводческой отрасли: введены в эксплуатацию три молочных комплекса на 3,8 тысячи голов, реализуются 19 инвестиционных проектов на 20 600 коров. Функционируют 59 кормовых центров в 24 районах, обслуживающих более 217 тысяч голов крупного рогатого скота.



Наталья Жирнова