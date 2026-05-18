На пределе: что тормозит строительство ЦОДов

Ключевые игроки IT-индустрии на конференции ЦИПР-2026 назвали основные препятствия ввода новых мощностей

Введение новых вычислительных мощностей в России замедляется, приближаясь к критическому уровню. По итогам 2025 года было запущено лишь 5 тысяч стоек, что в три раза меньше показателей 2024 года, когда открылось 14 тысяч стоек, забили тревогу операторы центров обработки данных (ЦОД) на панельной сессии ЦИПР-2026. Причины этого разворота связаны с ухудшением экономических условий для капиталоемкого бизнеса и слабой электросетевой инфраструктурой. Так, Москва из-за нехватки мощностей ограничила техприсоединение ЦОДов, поэтому бизнесу настойчиво предлагают мигрировать в регионы, жаловались IT-компании. Татарстан ведет переговоры с «Ростелекомом» о размещении дата-центра в Иннополисе, а Нижегородская область предложила на выбор три земельных участка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Спрос на генеративный искусственный интеллект находится на подъеме, а введение вычислительных мощностей в стране затормозилось. Этот удивительный парадокс в российской IT-индустрии стал темой большой дискуссии, развернувшейся на панельной сессии ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде, которую почти три часа лично модерировал глава правительства России Михаил Мишустин. Здесь он заслушивал руководителей ОАК Вадима Бадеху, ОДК Александра Грачева и АвтоВАЗа Максима Соколова о ходе цифровизации производства и попытался разобраться, не приведет ли переход на отечественные программные решения к удорожанию техники.



Михаил Мишустин тогда же обратил внимание, что спрос на вычислительные мощности растет и его нужно поддерживать. Тут же премьер-министра познакомили с системами генеративного искусственного интеллекта, которые помогают компаниям сокращать издержки. «Фактически генеративный искусственный интеллект сегодня экономит издержки предприятию. Это уже отличный результат», — сообщил Михаил Мишустин.

Однако развитие информационных технологий невозможно без центров обработки данных (ЦОД). Серверы, системы хранения и сети передачи данных должны функционировать круглосуточно, без перерывов и с максимальной надежностью, именно ЦОД создает и поддерживает такие условия. «Естественно, ЦОДы нужны. Спрос растет семимильными шагами, и как раз спрос никуда не делся. Спрос продолжает расти, очень много систем цифровизуется, идет импортозамещение», — такими словами открыл дискуссию замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Филатов.

Поезжайте в регионы

Но есть два фактора, которые ограничивают развитие вычислительных мощностей, отметил он.

Во-первых, из-за высокой ключевой ставки инвесторы притормозили вложения в новые проекты, а их окупаемость увеличилась до 10 лет. По прогнозу Филатова, задержка с введением новых мощностей в полной мере проявится в течение следующих трех лет. С другой стороны, операторы действующих ЦОДов постепенно поднимают тарифы, и повышение будет длиться до тех пор, пока спрос будет превышать предложение. «Они [операторы] тем или иным образом рыночно компенсируют расходы», — пояснил Евгений Филатов.

Во-вторых, в большинстве регионов ощущается дефицит генерирующих мощностей. В Москве и вовсе ограничили технологическое присоединение ЦОДов к сетям электроснабжения, сообщил Евгений Филатов. «Системный оператор Единой энергосистемы РФ объясняет это тем, что в Москве не хватает электричества даже для жителей нового жилья, которого много строится в столице», — пояснил он.

Минцифры РФ активно работает с Минэнерго для урегулирования проблемы размещения центров обработки данных. Главный рычаг — правовое регулирование статуса ЦОД, который включен в реестр Минцифры. А майнинг, «съедающий» огромное количество электроэнергии в крупных городах, может оказаться без доступа к сетям.

— Мы сознательно пытаемся развести эти два понятия, чтобы в энергодефицитных регионах ограничить или вообще запретить майнинг. Это позволит высвободить часть мощностей для ЦОДов. И вообще, законодательные инициативы направлены на выведение майнинга из-под регулирования, — заявил Евгений Филатов.

С другой стороны, Минцифры РФ убеждает включить размещение центров обработки данных в генеральную схему развития энергосистемы через пять-семь лет максимум. В ответ электросетевые компании возражают и предлагают бизнесу строить ЦОДы с собственной генерацией. «И у нас есть сейчас примеры компаний, которые запланировали объекты с собственными источниками энергоснабжения», — сообщил замглавы ведомства.

Почему ЦОДы тянутся к крупным городам? Не окажется ли дополнительная нагрузка неподъемной для инвесторов, если затраты на их строительство оцениваются в 90—100 млрд рублей? Чтобы наращивать расходы, руководство Минцифры РФ рекомендует операторам ЦОД строиться подальше от больших городов, но предоставлять не просто стойко-место, а развивать полноценные облачные услуги.

— Когда мы работали с сервисами Microsoft, никого не волновало, что дата-центры Microsoft находятся на другом конце Земли. И не требовалось, чтобы они располагались рядом с потребителем, скажем, в Москве. Однако сейчас большинство компаний, предоставляющих ЦОДы, в основном предлагают именно сам ЦОД — то есть IT-услугу низкого уровня. Электричество там конвертируется в стойко-место, а уже потом другая компания размещает оборудование и предоставляет сервисы. Я бы предложил таким компаниям перейти на более высокий уровень преобразования — не просто предоставлять стойко-место, а развивать полноценные облачные услуги, превращая электричество сразу в готовые IT-сервисы, — заявил Евгений Филатов.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский напомнил, что в этом году в правовое пространство ввели понятие ЦОД, появился реестр. Но остались недоработки: «Необходимо уточнить, стоит ли присваивать и включать ЦОД в реестр на этапе проектирования? Или нет? А точно ли это будет ЦОД? А чем он будет наполняться? А вдруг там будет майнинг?»

По его словам, стратегическое планирование строительства и эксплуатации центров обработки данных требует государственного подхода.

Боярский заявил, что парламентарии осторожно подходят к вопросу необходимости базового регулирования применения технологий искусственного интеллекта. Существуют полярные мнения: разработчики и внедренцы ИИ опасаются, что регулирование замедлит его стремительное развитие. В то же время общество активно выражает обеспокоенность, особенно в сферах образования и медицины. «Убежден, что нам предстоит оперативно искать ответы на эти вопросы, ведь применение ИИ становится повсеместным», — сказал Сергей Боярский.

«Не каждый инвестор способен закопать миллиарды надолго»

Генеральный директор «Базиса» и РТК-ЦОД Давид Мартиросов привел статистику замедления. По его словам, в 2024 году было выпущено больше 14 000 стоек, а в 2025 году — 5 000. «Почти в три раза замедлились. Это очень серьезно. И в целом, если такая динамика будет происходить дальше, то мы с вами увидим формирование системного дефицита», — согласился он с прогнозами Минцифры РФ. Стоимость одного ЦОД оценивается в 90—100 млрд рублей.

По его словам, повышение ставки ЦБ привело к увеличению сроков окупаемости до 10—12 лет вместо 6—8 лет. «В текущих реалиях не каждый инвестор способен закопать такие деньги на такой длительный срок. Вторая причина — запрет на строительство в Москве. И дело даже не в нашем нежелании как строителей ЦОД делать ЦОДы в Москве. Дело в заказчиках. Дело в том, что на протяжении многих лет они инвестировали огромное количество миллиардов рублей в развитие собственной инфраструктуры, и она завязана на опорные площадки в Москве. Таким образом реализуется отказоустойчивость. Сейчас мы им говорим: «Ребят, поезжайте в регионы». Что это значит? У них и так импортозамещение. У них и так серьезная нагрузка на их бюджеты, а сейчас им предстоит еще переделывание архитектуры их собственных решений, для того чтобы поехать в регионы», — рассуждал он.

Регионы с радостью готовы подхватить инициативы инвесторов ЦОД, говорил ранее глава Минцифры РТ Илья Начвин. По его словам, Татарстан ведет переговоры с «Ростелекомом» о размещении ЦОД в Иннополисе. Не уступают и соседние регионы — например, Нижегородская область предложила на выбор три земельных участка.