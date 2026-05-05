КАМАЗ в 2027 году представит опытную партию новых БТР

В ходе встречи гендиректор компании Сергей Когогин также доложил о ходе импортозамещения, запуске новых автомобилей серии К5 и развитии военной линейки предприятия

ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить опытно-промышленную партию новых бронетранспортеров (БТР) в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию, — сообщил Когогин.

В ходе встречи Когогин также доложил о ходе импортозамещения, запуске новых автомобилей серии К5 и развитии военной линейки предприятия. Отдельное внимание было уделено мерам социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Путин одобрил инициативу по созданию нового БТР.

Ранее стало известно, что в России появится новая техника для лесозаготовок от КАМАЗа. По словам руководителя предприятия Когогина, компания успешно завершила этап проектирования и изготовления опытных образцов.

Наталья Жирнова