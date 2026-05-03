ОПЕК+ увеличит добычу нефти в июне на 188 тыс. б/с

Страны объяснили решение необходимостью компенсировать ранее допущенную сверхдобычу и сохранить стабильность рынка

Семь стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений добычи нефти, договорились увеличить производство в июне 2026 года на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, пишет ТАСС.

В соглашении участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. В ОПЕК+ отметили, что решение направлено на ускорение выполнения обязательств по компенсации ранее допущенной сверхдобычи нефти.

При этом в организации подчеркнули, что страны продолжат внимательно следить за рыночной ситуацией и сохраняют осторожный подход к поддержанию стабильности. В случае изменения конъюнктуры постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено.

Согласно установленным квотам на июнь 2026 года, добыча нефти составит: в России — 9,762 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 10,291 млн, в Ираке — 4,352 млн, в Кувейте — 2,628 млн, в Казахстане — 1,599 млн, в Алжире — 989 тыс., в Омане — 826 тыс. баррелей в сутки без учета компенсаций сверхдобычи.

Фактический рост добычи может составить 185 тыс. баррелей в сутки с учетом графика компенсаций.

Ранее в аналогичных встречах участвовали также Объединенные Арабские Эмираты, однако после объявления о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ страна прекратила участие в этом формате. СМИ называли данную группу стран «восьмеркой» ОПЕК+.

