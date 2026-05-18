МХТ имени Чехова привез Вампилова и Цыпкина

Хабенский сыграет в Казани старого попугая?

В Казани начинаются гастроли МХТ им. А.П. Чехова: Константин Хабенский привез в Татарстан два спектакля: показанный сначала в виде фильма «Жил. Был. Дом» и классику — пьесу Александра Вампилова «Старший сын». И пообещал озвучить Ильсуру Метшину свои новые идеи. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сказки для работников старшего возраста

Главный козырь гастролей — состоящий из нескольких историй «Жил. Был. Дом». Впервые его показали в мае прошлого года, причем сначала в киноверсии, в прокате на 100 городов, совершив своеобразную революцию в театральной сфере. Занятно, что в кино спектакль продвигают как 11 историй, а в театре — уже как девять.

Пьесу написал Александр Цыпкин. Худрук МХТ Константин Хабенский — один из первых резидентов его «БеспринцЫпных чтений», проекта по чтению современной русской прозы. Хабенский предложил Цыпкину написать множество историй, сначала про людей, а потом еще и про животных. Придуманные за три дня сюжеты за год превратились в тексты, потом дорабатывались на репетициях. Сам Хабенский играет одного из попугаев, 1798 года рождения (такому есть что вспомнить). Помимо этого, в спектакле есть конь, кот, крысы, а также песни Гавриила Лубнина. Кстати, ангелов играют звезды фильма «Здесь был Юра» Кузьма Котрелев и Денис Парамонов, в этой картине сам Хабенский сыграл непростую для себя роль человека с расстройством аутистического спектра.

Гастроли завершатся комедией Александра Вампилова «Старший сын» (1967 г.) в постановке и достаточно минималистичных декорациях Андрея Калинина, в последние годы активно работающего на Новой сцене Александринского театра. Среди его спектаклей — «Товарищ Кисляков» по мотивам одноименного романа Пантелеймона Романова и переработка пьесы Ибсена «Йун Габриэль Боркман». В отличие от Москвы, где «Старший сын» идет в зале на 100 человек, здесь его покажут на главной сцене Камаловского, что явно окажет воздействие на постановщика, чья сценография решительно лаконична, а общий настрой лишен «советскости». Роль Андрея Григорьевича Сарафанова исполняет Александр Семчев.

Занятно, что в мае в Казань приедет еще одна постановка по Вампилову — «Утиная охота», где главную роль играет Иван Янковский (реклама в интернете почему-то объявляет это как «возвращение Вовы-Адидаса»).

Казань — все еще культурная столица

— Я счастлив и рад снова приехать в любимый город, которым руководит мой старший товарищ Ильсур Раисович, — сообщил Хабенский журналистам. — Это наше обоюдное желание, чтобы поддерживать Казань в статусе культурной столицы. Даже если культурной столицей в следующем году и назван Челябинск, Казань по праву остается именно центром культурных свершений. В свое время и студии творческого развития «Оперение» возникли в Казани. И движение «АртХаб», которое сейчас в Московском художественном театре проводит лаборатории, — оно тоже возникло в Казани. И много, много, много начинаний...

По его словам, оба спектакля рассказывают «о тонкости, о хрупкости и о человеке, о семье, о том, что необходимо поддерживать друг друга и вниманием, и любовью». Худрук МХТ вновь указал на основного организатора: «И еще раз — огромное спасибо Ильсуру Раисовичу за то, что помог организовать и привезти в Казань Московский художественный театр».

— Мне очень лестно быть в городе, который является центром пересечения культур в нашей многонациональной стране, точке, в которой сливаются Восток и Запад, — отметил Александр Цыпкин. — Несмотря на то, что Казань «подсиживает» Петербург в качестве культурной столицы, мы, петербуржцы, смотрим с пониманием, с ревностью и завистью. Потому, конечно, у вас здесь с погодой получше. А культура любит хорошую погоду. Мне приятно быть «на разогреве» у Вампилова.

Александр Цыпкин ждет, какая из историй победит, чтобы написать продолжение.

— Этот спектакль — ему только год, но он уже сильно, хорошо и звучно пошумел, поэтому было большое желание познакомить с этим произведением и с великолепным составом, с игрой замечательных наших артистов-друзей, наших жителей Казани, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. — Потому что трудолюбивые казанцы не всегда имеют возможность выехать за пределы [города], поэтому мы сделали все для того, чтобы этот звездный спектакль, звездный состав приехал к нам.

И добавил: «Я рад дружбе с театром, она начиналась с Олега Павловича Табакова, это было еще в 2007—2008 годах».

«Я приехал не пустой, есть идеи».

— Этот дом может находиться где угодно, главное, чтобы он был, — рассказал Хабенский о главной гастрольной новинке. — Главное, чтобы мы понимали, что дом, в котором сегодня должны произойти какие-то чудесные события, он есть. А что мы называем чудесами? Это самое простое — это человеческое общение. Это и есть чудо, то, лучше которого никто еще ничего не придумал. Чтобы говорить о простых, понятных и местами затертых вещах, как мы поняли с Александром Евгеньевичем, лучше это рассказывать через сказку. Это будет понятнее, проще и не так пафосно. Именно поэтому в этом доме, кроме людей, которые живут в разных квартирах, еще живут и крысы в подвале, еще живут и попугаи, которые тоже общаются. То есть живые души.

Также Хабенский отметил, что будет обсуждать с Метшиным новые проекты: «Я приехал не пустой, есть идеи».

У спектакля может появиться продолжение: на его сайте, указал Цыпкин, идет голосование — можно выбрать историю, к которой он напишет продолжение:

— Посмотрим, к чему это приведет. Я не умею писать длинные истории, у меня получаются хорошо короткие.

После он добавил важную деталь: по сути, пьеса описывает «Последние дни Помпеи»:

— Мы сочиняли про то, что было за день до этого. Мы сочинили истории, которые совершенно иначе смотрятся, если ты знаешь, что не у всех героев есть завтрашний день.