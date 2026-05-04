Власти — о статистике ДТП в Казани: «Четыре месяца 2026 года — провальные»

Казань хочет ограничить скорость курьеров и заняться борьбой с визуальным шумом на дорогах

Фото: Илья Репин

«Первые четыре месяца 2026 года у нас фактически, по статистике, провальные. Здесь и количество погибших, и увеличение количества ДТП на общественном транспорте», — заявил сегодня руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, говоря о транспортной обстановке. Один из способов сделать дороги безопаснее — лимит скорости для курьеров. Ограничить ее могут до 25 км/ч. Подробнее — в материале «Реального времени».

Треть пешеходов погибли из-за своей небрежности

За последние пять лет число ДТП в Казани снизилось на 20,4%, число раненых — на 17,6%, а погибших — на 15,8%, рассказал на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. В прошлом году в городе произошло 1 217 аварий, в которых погибли 32 человека, получили травмы — 1 456.

— Одной из основных причин смертей в ДТП является наезд на пешеходов. Данный вид ДТП представляет особую опасность в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. При этом четверо из 11 погибших пешеходов скончались из-за собственной небрежности: они переходили дорогу в неположенном месте, хотя в непосредственной близости был пешеходный переход, — сообщил докладчик.

скриншот трансляции совещания

По итогам 2025 года в Казани выявили 66 аварийных участков дорог. Это места концентрации ДТП, зоны аварийности и т. д. Сейчас на них ведутся работы: так, власти собираются построить два новых светофора на пересечении улиц Спартаковской и Ипподромной и возле дома №53а по ул. Фучика. Также в планах — установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, создание проекционных переходов и новых «лежачих полицейских».



Скорость курьеров могут ограничить до 25 км/ч

В зону внимания властей попали и курьеры: для них планируют ввести ограничения, предупредил Шакиров.

— Серьезной проблемой на сегодняшний день остаются курьеры служб доставки. Их беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП. В январе этого года погиб молодой человек, сотрудник службы доставки, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При работе с курьерами власти учли опыт взаимодействия с операторами аренды электросамокатов. Сейчас ведется разработка требований к курьерам: их форменной одежде, термосумкам. Транспортные средства курьеров предлагают оборудовать специальными IoT-модулями, которые в принудительном порядке установят лимит скорости движения. Ограничить скорость могут до 25 км/ч. Кроме того, в городе хотят ввести «медленные» зоны.

Говоря об Автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), Шакиров заявил: сейчас она достигает предела своих возможностей. В режиме реального времени она обрабатывает данные почти с тысячи детекторов и 400 камер.

— Следует отметить, что существующая система уже не справляется с темпами роста городской инфраструктуры. Технологический потенциал системы, внедренной почти 14 лет назад, фактически достигает предела своих возможностей, что требует от нас поиска нового подхода к управлению городским трафиком, — считает докладчик.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Как новогодняя елка, украшенная знаками»

— Более 85% казанских дорог находятся в нормативном состоянии, мы вложили много сил и средств. Но важна вовлеченность и ответственность самих водителей. Если говорить о культуре вождения и уважения всех участников дорожного движения, надо признать: здесь есть над чем работать. Первые четыре месяца 2026 года у нас фактически, по статистике, провальные. Здесь и количество погибших, и увеличение количества ДТП на общественном транспорте, — указал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Он также подчеркнул, что трассы Казани перегружены дорожными знаками и столбами.

— Мы ходили по Приволжскому району — до смешного доходит. Одни столбы [стоят]. Из-за этого многие даже не обращают внимания [на знаки]. Как новогодняя елка, украшенная знаками, — говорит Гафаров.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он призвал создать рабочую группу с представителями районов Казани и проработать этот вопрос.



Татарстан попал в антирейтинг регионов России с наибольшим числом ДТП

Напомним, Татарстан занял пятое место в антирейтинге российских регионов с наибольшим числом дорожных аварий. В республике зафиксировано 3,2% страховых обращений в компанию за первый квартал 2026 года. На первых местах антитопа оказались Москва (8% обращений), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%). На четвертом — Новосибирская область (4,7%), а замкнула рейтинг Ростовская область (3%).

На фоне хороших дорог, растущего спроса на продукцию автопрома увеличивается и динамика движения транспорта, но падает культура вождения, считает врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин. Недавно он призвал все автомобильное сообщество республики начать повышать уровень культуры с себя, а именно с элементарных соблюдений требований ПДД, например с заблаговременной подачи сигнала указателя поворота.

Также он обратил внимание на умышленное нарушение правил дорожного движения.

— Особенно это касается молодых водителей, которые используют соцсети, демонстрируя на видео пренебрежение и эгоизм к другим участникам дорожного движения. Громкая музыка, выхлопные системы, тонировка — все эти нарушения ПДД являются умышленными. Иными словами, водители прекрасно знают, что такие действия в ПДД запрещены, но пренебрегают ими, — сказал Самигуллин.

Месяц назад Госсовет Татарстана выступил с законодательной инициативой, направленной на снижение детского дорожного травматизма. В целях сокращения количества «пьяных» ДТП в законопроекте предлагается усилить ответственность водителя при перевозке детей:

за управление транспортным средством в состоянии опьянения,

за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.