Путин поблагодарил Лаос за подарок Казанскому зоопарку — ранее ему передали двух слонов

«Уверен, Вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться», — заявил президент России

На полях саммита Россия — АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

В ходе переговоров глава государства поблагодарил лаосскую сторону за решение передать России в дар двух слонов. Путин отметил, что о подарке ему ранее рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Уверен, Вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много, много радости всем любителям животных, всем посетителям, будущим посетителям Казанского зоопарка, — заявил Путин.

Встреча состоялась в рамках двусторонних переговоров, проходящих на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в столице Татарстана. Ранее с премьером Лаоса встречался раис Татарстана Рустам Минниханов. Несмотря на то, что текущий уровень торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Лаосом признан недостаточным, Минниханов обозначил значительный потенциал для его развития.

Наталья Жирнова