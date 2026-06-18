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Путин поблагодарил Лаос за подарок Казанскому зоопарку — ранее ему передали двух слонов

15:58, 18.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

«Уверен, Вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться», — заявил президент России

Путин поблагодарил Лаос за подарок Казанскому зоопарку — ранее ему передали двух слонов
Фото: скриншот сайта kzn.ru

На полях саммита Россия — АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

В ходе переговоров глава государства поблагодарил лаосскую сторону за решение передать России в дар двух слонов. Путин отметил, что о подарке ему ранее рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Уверен, Вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много, много радости всем любителям животных, всем посетителям, будущим посетителям Казанского зоопарка, — заявил Путин.

взято с канала Кремля в "Максе"

Встреча состоялась в рамках двусторонних переговоров, проходящих на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в столице Татарстана. Ранее с премьером Лаоса встречался раис Татарстана Рустам Минниханов. Несмотря на то, что текущий уровень торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Лаосом признан недостаточным, Минниханов обозначил значительный потенциал для его развития.

Наталья Жирнова

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