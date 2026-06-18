Госдолг России показал рекордное снижение на $4,2 млрд
Задолженность теперь составляет $58,9 млрд
Государственный долг России перед внешними кредиторами показал рекордное снижение по итогам апреля. Соответствующая информация опубликована в РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.
Госдолг России на конец апреля сократился сразу на рекордные $4,2 млрд. Задолженность теперь составляет $58,9 млрд.
Предыдущий рекорд по снижению госдолга России был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель сократился на $3,6 млрд.
Ранее, в июне, президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 озвучил размер госдолга России по сравнению с европейскими странами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».