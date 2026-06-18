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С 02.41 мск аэропорт Нижнекамска остается закрытым — Росавиация

06:45, 18.06.2026

Аэропорты в Казани и Бугульме вернулись к работе после временной приостановки полетов.

С 02.41 мск аэропорт Нижнекамска остается закрытым — Росавиация
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

С 02.41 по московскому времени аэропорт Нижнекамска остается закрытым. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорты в Казани и Бугульме уже вернулись к работе после временной приостановки полетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности, уточняют в ведомстве. При этом в Татарстане нет активных режимов беспилотной и ракетной опасностей.

Зульфат Шафигуллин

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