С 02.41 мск аэропорт Нижнекамска остается закрытым — Росавиация
Аэропорты в Казани и Бугульме вернулись к работе после временной приостановки полетов.
С 02.41 по московскому времени аэропорт Нижнекамска остается закрытым. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорты в Казани и Бугульме уже вернулись к работе после временной приостановки полетов.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности, уточняют в ведомстве. При этом в Татарстане нет активных режимов беспилотной и ракетной опасностей.
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