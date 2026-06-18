Кравцов заявил о росте популярности колледжей в России

По его словам, сегодня колледжи выбирают около 63% выпускников девятых классов и 12% выпускников одиннадцатых классов

Фото: Артем Дергунов

Среднее профессиональное образование в России становится все более популярным среди молодежи. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках 26-го форума «HREXPO PRO ЛЮДЕЙ».

По его словам, сегодня колледжи выбирают около 63% выпускников девятых классов и 12% выпускников одиннадцатых классов. Сейчас в системе среднего профессионального образования обучаются 3,9 млн человек.

— Конкурс при поступлении в техникумы в среднем составляет три-четыре человека на место, а в некоторых учреждениях — 18, — заявил министр просвещения России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кравцов сообщил, что бюджетные места в колледжах распределяются с учетом потребностей рынка труда. Кроме того, в стране продолжается модернизация учебных заведений, в том числе ремонт общежитий. Напомним, что на сегодняшний день в Казани насчитывается шесть колледжей, где обучают «сервисных» специалистов. В общей сложности в этих учебных заведениях насчитывается более 1,1 тыс. бюджетных и свыше 3 тыс. платных мест. Причем стоимость обучения в таких ссузах начинается от 39 тыс. рублей в год. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова