Советник президента России — журналистам: «Просите жителей Казани нас не очень сильно корить»

Антон Кобяков прокомментировал ограничения в Казани во время саммита Россия — АСЕАН

Фото: Реальное время

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков поблагодарил татарстанцев и лично раиса республики Рустама Минниханова за гостеприимство во время саммита Россия — АСЕАН в Казани.



И обратился к журналистам: «Просите жителей Казани нас не очень сильно корить. Мы на самом деле делали много хорошего для нашей страны, и Казань выбрана не случайно местом проведения саммита Россия — АСЕАН».

Напомним, с 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение и парковку в связи с проведением саммита Россия — АСЕАН. Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков.

Дороги перекрывают при необходимости с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня. Полный список участков, которые затрагивают ограничения, опубликован на сайте мэрии.

Дарья Пинегина