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В Казани стартовала встреча Путина с премьер-министром Лаоса

15:33, 18.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

Переговоры проходят в рамках программы двусторонних встреч главы российского государства с представителями стран Юго-Восточной Азии

В Казани стартовала встреча Путина с премьер-министром Лаоса
Фото: взято с канала Кремля в "Максе"

Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани начал встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

Во время встречи Путин поблагодарил премьера Сонсая Сипхандона за двух слонов, переданных Вьентьяном Казани.

Переговоры проходят в рамках программы двусторонних встреч главы российского государства с руководителями стран Юго-Восточной Азии, прибывшими в столицу Татарстана для участия в юбилейном саммите. Ранее с премьером Лаоса встречался раис Татарстана Рустам Минниханов. Несмотря на то, что текущий уровень торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Лаосом признан недостаточным, Минниханов обозначил значительный потенциал для его развития.

Напомним, что ранее Лаос заявил о готовности подключиться к проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сказал президент Национальной торгово-промышленной палаты народно-демократической республики Удет Суванавонг.

Наталья Жирнова

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