Средний возраст работающего россиянина увеличился до 44 лет

Это рекордный показатель за все годы исследований

Фото: Роман Хасаев

Средний возраст занятого населения в России в 2026 году достиг 44 лет. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин в ходе пленарной дискуссии международного форума HRexpo pro.

— Касательно демографии, у нас сейчас средний возраст занятых по найму порядка 44 лет, — цитирует ТАСС Платыгина, который уточнил, что показатель различается в зависимости от отрасли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наименьший средний возраст зафиксирован в сферах IT-направления, а наибольший — в здравоохранении и образовании.

Для сравнения, в 2025 году средний возраст работающего россиянина составлял 42,5 года. На тот момент это был рекордный показатель.

Таким образом, всего за год рынок труда «постарел» на полтора года. Тенденция к увеличению среднего возраста работников наблюдается уже на протяжении последнего десятилетия. Например, в 2017 году этот показатель составлял 40,9 года, а к 2024 году вырос до 42,7 года.

Ранее стало известно, что в Казани около 32% работников ожидают карьерного роста в 2026 году.

Зульфат Шафигуллин