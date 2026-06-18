Антон Кобяков: «То, что есть у России, скоро будет нужно всем. Это будет перманентный дефицит»
Советник президента России назвал перспективные направления сотрудничества со странами АСЕАН
Россия на фоне ситуации на Ближнем Востоке «выполняет функцию настоящего энергетического амортизатора». «Если бы не поставки России в Азию, то действия США в Персидском заливе, по подсчетам экспертов, привели бы мировые цены на нефть к уровню $140 за баррель. Сегодня из стран АСЕАН наши нефть и нефтепродукты покупают Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, остальные чуть меньше покупают, некоторые ведут активные переговоры», — заявил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Что Россия еще готова предложить объединению — в материале «Реального времени».
Четыре страны АСЕАН из 11 уже покупают российскую нефть, часть ведет переговоры
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков напомнил, что саммит Россия — АСЕАН проходит в рамках 35-летия отношений, а основная его тема — «Партнерство без границ».
— Это возможность подвести итоги, оценить масштаб, проделанный за эти десятилетия работы, — сообщил он.
Чем Россия может быть полезна АСЕАН, а наши друзья и партнеры по Юго-Восточной Азии могут быть полезны нам?
— Если крупные геополитические игроки сознательно разрушают сырьевые рынки — это то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, — то Россия выполняет функцию настоящего энергетического амортизатора. Если бы не поставки России в Азию, то действия США в Персидском заливе, по подсчетам экспертов, привели бы мировые цены на нефть к уровню $140 за баррель. Сегодня из стран АСЕАН наши нефть и нефтепродукты покупают Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, остальные чуть меньше покупают, некоторые ведут активные переговоры, — сообщил советник президента России.
Среди других перспективных сфер сотрудничества — искусственный интеллект, кибербезопасность, технологии ИИ отдельно в сфере финтеха, космические спутниковые технологии, биоэкономика. «Хочется предложить нашим друзьям из стран АСАЕН начать работу над программным документом, который бы утвердил гуманистические основы ИТ-технологий, технологий искусственного интеллекта», — заявил Антон Кобяков.
«России есть что предложить. Мы никому ничего не навязываем»
Особняком стоят вопросы продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета
— России есть что предложить. Мы никому ничего не навязываем. В общем-то даже скажем иначе, — пожалуйста, приходите, мы готовы поделиться нашими возможностями. Но объективно ситуация такова, что то, что есть у России, скоро нужно будет всем. Это будет перманентный дефицит. Мир ближайшие несколько лет ждет продовольственный кризис, и он складывается из нескольких факторов. Часть из них рукотворные, как, например, последствия от того, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, а также изменение климата, — особо подчеркнул Антон Кобяков.
Какие возможности есть для сотрудничества России и АСАЕН в этой сфере уже сегодня? «У наших стран хороший потенциал в области обмена технологиями производства продуктов питания, а также в производстве сельхозтехники, — ответил он. — В приоритеты масштабного плана расширения сотрудничества Россия — АСЕАН входят отрасли рыболовства, аквакультура, опыт рыбных бирж, который организован в ряде странах АСЕАН. Но главное это все-таки удобрение, искусственный дефицит которых создают США, и он уже в следующем году даст о себе знать в полной мере. Особенно рост цен, который вызовет скачок продовольственной инфляции, будет заметен в Юго-Восточной Азии».
«Надо увеличивать объем взаимной торговли. $21,5 млрд это не так много для экономики, которая стоит несколько триллионов долларов»
Актуально сотрудничество в области платежных систем. Уже сегодня есть несколько решений для трансграничных платежей, заявил советник президента России: «Все они работают, у них никого не блокирует, ничего не зависает. Некоторые страны АСАЕН также имеют свои национальные системы, например, Таиланд. Интеграция платежных систем — это самое очевидное направление сотрудничества, которое мы можем развиваться со странами АСЕАН. Взаимный успех возложен, если объединить усилия в области трансграничных платежей и расчётов в национальных цифровых валютах».
По подсчетам экспертов, использование ЦФА и стейблкоинов, ускорит товарооборот России и стран АСЕАН на 95%. По времени транзакции сократят от 2—5 дней до 7—8 секунд.
— Но надо увеличивать объем взаимной торговли. $21,5 млрд это не так много с экономикой, которая стоит несколько триллионов долларов. Уже в ближайшие пару лет, то есть примерно к 2028 году, при синхронизации законодательства друг друга в признанных наших ЦФА странами АСАЕН, особенно Вьетнамом, Индонезии, Малайзии, Таиландом, Сингапур, товарооборот может вырасти до 30%, даже до 50% за счет устранения санкционных барьеров м мгновенных транзакций. Эти инструменты существенно приблизят нас к созданию общего рынка капитала, и не только со странами АСЕАН, — сообщил Антон Кобяков.
— Это, думаю, что сомнению не подлежит, мы будем продолжать и расширять наше сотрудничество. Для этого, как было сказано выше, нужно больше знать друг о друге, обсуждать совместно ключевые мировые, экономические, геополитические проблемы, вырабатывать общие подходы Россия всегда поддерживала и будет поддерживать АСЕАН. В ее стремлении сохранить регион в качестве пространства совместного развития и сотрудничества, а не конфронтации. В этой связи хочется напомнить, что у России, у нас с вами есть достойная площадка для укрепления контактов в Азии, в том числе в Юго-Восточной Азии, — подытожил советник президента.
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