Антон Кобяков: «То, что есть у России, скоро будет нужно всем. Это будет перманентный дефицит»

Советник президента России назвал перспективные направления сотрудничества со странами АСЕАН

Фото: Реальное время

Россия на фоне ситуации на Ближнем Востоке «выполняет функцию настоящего энергетического амортизатора». «Если бы не поставки России в Азию, то действия США в Персидском заливе, по подсчетам экспертов, привели бы мировые цены на нефть к уровню $140 за баррель. Сегодня из стран АСЕАН наши нефть и нефтепродукты покупают Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, остальные чуть меньше покупают, некоторые ведут активные переговоры», — заявил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Что Россия еще готова предложить объединению — в материале «Реального времени».

Четыре страны АСЕАН из 11 уже покупают российскую нефть, часть ведет переговоры

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков напомнил, что саммит Россия — АСЕАН проходит в рамках 35-летия отношений, а основная его тема — «Партнерство без границ».

— Это возможность подвести итоги, оценить масштаб, проделанный за эти десятилетия работы, — сообщил он.

Чем Россия может быть полезна АСЕАН, а наши друзья и партнеры по Юго-Восточной Азии могут быть полезны нам?

— Если крупные геополитические игроки сознательно разрушают сырьевые рынки — это то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, — то Россия выполняет функцию настоящего энергетического амортизатора. Если бы не поставки России в Азию, то действия США в Персидском заливе, по подсчетам экспертов, привели бы мировые цены на нефть к уровню $140 за баррель. Сегодня из стран АСЕАН наши нефть и нефтепродукты покупают Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, остальные чуть меньше покупают, некоторые ведут активные переговоры, — сообщил советник президента России.

Среди других перспективных сфер сотрудничества — искусственный интеллект, кибербезопасность, технологии ИИ отдельно в сфере финтеха, космические спутниковые технологии, биоэкономика. «Хочется предложить нашим друзьям из стран АСАЕН начать работу над программным документом, который бы утвердил гуманистические основы ИТ-технологий, технологий искусственного интеллекта», — заявил Антон Кобяков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«России есть что предложить. Мы никому ничего не навязываем»

Особняком стоят вопросы продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета

— России есть что предложить. Мы никому ничего не навязываем. В общем-то даже скажем иначе, — пожалуйста, приходите, мы готовы поделиться нашими возможностями. Но объективно ситуация такова, что то, что есть у России, скоро нужно будет всем. Это будет перманентный дефицит. Мир ближайшие несколько лет ждет продовольственный кризис, и он складывается из нескольких факторов. Часть из них рукотворные, как, например, последствия от того, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, а также изменение климата, — особо подчеркнул Антон Кобяков.

Какие возможности есть для сотрудничества России и АСАЕН в этой сфере уже сегодня? «У наших стран хороший потенциал в области обмена технологиями производства продуктов питания, а также в производстве сельхозтехники, — ответил он. — В приоритеты масштабного плана расширения сотрудничества Россия — АСЕАН входят отрасли рыболовства, аквакультура, опыт рыбных бирж, который организован в ряде странах АСЕАН. Но главное это все-таки удобрение, искусственный дефицит которых создают США, и он уже в следующем году даст о себе знать в полной мере. Особенно рост цен, который вызовет скачок продовольственной инфляции, будет заметен в Юго-Восточной Азии».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Надо увеличивать объем взаимной торговли. $21,5 млрд это не так много для экономики, которая стоит несколько триллионов долларов»

Актуально сотрудничество в области платежных систем. Уже сегодня есть несколько решений для трансграничных платежей, заявил советник президента России: «Все они работают, у них никого не блокирует, ничего не зависает. Некоторые страны АСАЕН также имеют свои национальные системы, например, Таиланд. Интеграция платежных систем — это самое очевидное направление сотрудничества, которое мы можем развиваться со странами АСЕАН. Взаимный успех возложен, если объединить усилия в области трансграничных платежей и расчётов в национальных цифровых валютах».

По подсчетам экспертов, использование ЦФА и стейблкоинов, ускорит товарооборот России и стран АСЕАН на 95%. По времени транзакции сократят от 2—5 дней до 7—8 секунд.

— Но надо увеличивать объем взаимной торговли. $21,5 млрд это не так много с экономикой, которая стоит несколько триллионов долларов. Уже в ближайшие пару лет, то есть примерно к 2028 году, при синхронизации законодательства друг друга в признанных наших ЦФА странами АСАЕН, особенно Вьетнамом, Индонезии, Малайзии, Таиландом, Сингапур, товарооборот может вырасти до 30%, даже до 50% за счет устранения санкционных барьеров м мгновенных транзакций. Эти инструменты существенно приблизят нас к созданию общего рынка капитала, и не только со странами АСЕАН, — сообщил Антон Кобяков.

— Это, думаю, что сомнению не подлежит, мы будем продолжать и расширять наше сотрудничество. Для этого, как было сказано выше, нужно больше знать друг о друге, обсуждать совместно ключевые мировые, экономические, геополитические проблемы, вырабатывать общие подходы Россия всегда поддерживала и будет поддерживать АСЕАН. В ее стремлении сохранить регион в качестве пространства совместного развития и сотрудничества, а не конфронтации. В этой связи хочется напомнить, что у России, у нас с вами есть достойная площадка для укрепления контактов в Азии, в том числе в Юго-Восточной Азии, — подытожил советник президента.

