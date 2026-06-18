На саммите Россия — АСЕАН приняли четыре документа — полные тексты

В Казанскую декларацию вошли 16 пунктов

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин и главы государств и правительств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию. Приводим полные тексты, опубликованные на сайте Кремля.

Казанская декларация: 16 пунктов

Казанская декларация закрепляет совпадающие подходы сторон по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества, а также подтверждает стремление к построению справедливого многополярного мира, основанного на международном праве и принципах Устава ООН.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документ включает следующие 16 пунктов, которые стороны выразили готовность выполнить:

Продвигать наши дружественные отношения, взаимное доверие и уважение, а также общее видение мирного, стабильного и безопасного будущего более широкого региона, включающего Азиатско-Тихоокеанский регион, Индийский океан и Евразию. Укреплять наши общие интересы для обеспечения того, чтобы открытая, инклюзивная и асеаноцентричная региональная архитектура продолжала способствовать миру, безопасности, стабильности и процветанию. Поддерживать взаимодействие на высшем и высоком уровне, включая саммиты Россия — АСЕАН и встречи министров иностранных дел России и государств — членов АСЕАН, которые способствуют дальнейшему продвижению стратегического партнерства Россия — АСЕАН. Укреплять диалог по вопросам безопасности для более эффективного противодействия традиционным и нетрадиционным вызовам в сфере безопасности. Продвигать более тесное сотрудничество и совместные практические инициативы через такие асеаноцентричные механизмы, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств — членов АСЕАН с диалоговыми партнерами, а также Расширенный морской форум АСЕАН. Развивать морское сотрудничество, а также продвигать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полетов, а также беспрепятственную морскую торговлю в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года; наращивать исследовательскую деятельность в области биоразнообразия и устойчивого использования морских ресурсов, противостоять таким вызовам, как морское пиратство и вооруженный разбой против судов, угрозам критически важной подводной инфраструктуре; рассмотреть возможность учреждения механизма диалога. Укреплять региональную биологическую безопасность в целях предотвращения и снижения угроз общественному здоровью, вызванных инфекционными заболеваниями и пандемиями, климатическими изменениями, градостроительным развитием, экологическими сдвигами и потенциальным биотерроризмом, изучить возможность запуска в этих целях диалогового механизма Россия — АСЕАН для координации усилий по предотвращению имеющихся и потенциальных угроз биологической безопасности. Укреплять и поддерживать наращивание потенциала и обмен передовыми практиками, а также изучить перспективы сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью, включая преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, на основе взаимной заинтересованности. Стремиться к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, включая сферу услуг, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и правительствами государств — членов АСЕАН о сотрудничестве в области экономики и развития (2005 год) в целях обеспечения экономической выгоды для народов Российской Федерации и государств — членов АСЕАН. Углублять сотрудничество в ключевых отраслях, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и технологий, включая искусственный интеллект, туризма и инновационного производства. Продвигать и осуществлять практическое сотрудничество по четырем приоритетным направлениям «Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН», а именно в области морского сотрудничества, взаимосвязанности, реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, экономической кооперации и других возможных сферах взаимодействия, что способствовало бы процессу построения Сообщества АСЕАН, а также развитию и укреплению стратегического доверия и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и АСЕАН. Акцентировать практическую ценность и важность обеспечения интеграции на широком пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, Индийского океана и Евразии посредством наращивания практического сотрудничества в целях взаимоукрепляющего развития и активизации усилий по формированию инфраструктурной и гуманитарной связуемости. Поддерживать укрепление — по взаимной договоренности — партнерства между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, а также АСЕАН и Шанхайской организацией сотрудничества. Развивать сотрудничество в области образования путем расширения программ профессиональной подготовки, выделения стипендий в России и государствах — членах АСЕАН, наращивания возможностей для академических и студенческих обменов, организации курсов языковой подготовки, а также через продвижение программ профессионально-технического обучения. Содействовать гуманитарным и молодежным обменам, расширению возможностей молодых людей, в том числе через учреждение механизма Совещаний старших должностных лиц Россия — АСЕАН по делам молодежи, признавая при этом высокую важность участия молодежи в формировании будущих поколений. Укреплять сотрудничество в области культуры в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и правительствами государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области культуры (2010 год) с акцентом на изучение традиционной культуры и обычаев, осуществление экотуризма, уважение и сохранение культурного наследия, искусство и спорт.

Совместное заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области энергетики

Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), собравшиеся 18 июня 2026 года в Казани, Российская Федерация, на Казанском саммите, чтобы отметить 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН.

Подтверждая стратегический характер партнерства России и АСЕАН, основанного на целях и принципах Устава ООН и международном праве, Уставе АСЕАН, Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, поддержке асеаноцентричной архитектуры, и общую приверженность миру, стабильности, стойкости и устойчивому развитию.

Отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый за 35 лет сотрудничества, который создает прочную основу для углубления взаимодействия, особенно в сфере энергетической безопасности и устойчивости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Принимая во внимание, что энергетика на протяжении долгого времени остается приоритетной сферой сотрудничества России и АСЕАН, и приветствуя совместные проекты, реализованные к настоящему моменту, в том числе в рамках Рабочего плана Россия — АСЕАН по энергетическому сотрудничеству и Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы.

Признавая, что безопасные, доступные, надежные и устойчивые энергетические системы имеют решающее значение для роста и устойчивости, а также реализации «Видения Сообщества АСЕАН — 2045».

Выражая озабоченность в связи с растущей глобальной энергетической нестабильностью, вызванной геополитической напряженностью, сбоями в цепочках поставок и волатильностью рынков, напрямую влияющими на региональную стабильность, экономическую устойчивость и развитие.

Подчеркивая необходимость безотлагательного повышения энергетической безопасности посредством укрепления взаимосвязанности, устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков, поддержки энергетического перехода при учете различий в национальных особенностях, нуждах и приоритетах, а также через диверсификацию источников энергии и эффективное использование всех видов топлива и современных технологий, защиту критической энергетической инфраструктуры, обеспечение безопасности и открытости морских путей, а также свободы судоходства в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, с целью минимизации сбоев в региональной и глобальной торговле энергоносителями.

Поддерживая приоритеты АСЕАН в рамках Плана действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы, в том числе в части, касающейся вопросов энергетической безопасности и устойчивости, готовности к чрезвычайным ситуациям, региональной взаимосвязанности и низкоуглеродного перехода.

Признавая роль России как ведущего энергетического партнера с необходимыми наработками в традиционном и в формирующемся энергетических секторах.

Заявляя о решимости сделать энергетическое сотрудничество стратегическим направлением взаимодействия между Россией и АСЕАН посредством практической, ориентированной на результат кооперации.

Договорились о нижеследующем:

Наращивать сотрудничество в целях обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок, в том числе за счет расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, СПГ и электроэнергии, в соответствии с рыночными принципами и национальным законодательством. Укреплять готовность и устойчивость к кризисам посредством расширения координации, обмена информацией и совместных исследований, а также изучить возможности сотрудничества в области совершенствования практики создания стратегических резервов и накопления запасов. Расширять сотрудничество в области энергетического перехода, наращивая взаимодействие в сферах возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, биоэнергетику, водородную и атомную энергетику, природный газ и СПГ, ископаемое топливо с применением технологий борьбы и удаления выбросов, энергоэффективности и низкоуглеродных технологий, через реализацию совместных проектов и внедрение инноваций, наращивание потенциала и технологического сотрудничества. Определить взаимоприемлемые сферы сотрудничества в области мирного атома, где это целесообразно, в соответствии с международными стандартами безопасности, гарантиями и принципами нераспространения, включая такие перспективные технологии, как гражданская ядерная энергетика, малые модульные реакторы, регуляторный потенциал, управление безопасностью, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. Улучшать взаимосвязанность и инфраструктуру, поддерживая такие инициативы АСЕАН, как Единая энергосистема АСЕАН, Трансасеановский газопровод и Рамочное соглашение АСЕАН по нефтяной безопасности, а также внедряя совместные технико-экономические обоснования и инвестиции в системы транспортировки и хранения энергии в соответствии с национальным законодательством. Осуществлять взаимодействие России и АСЕАН в соответствиис Планом действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы и принимая во внимание глобальные тенденции в области энергетики, национальные особенности и приоритеты для обеспечения актуальности и результативности. Углублять институциональные связи посредством регулярного диалога высокого уровня, обмена знаниями, совместных исследований и наращивания потенциала, включая улучшение сбора и анализа энергетических данных, а также налаживания гуманитарных и академических обменов, совместных образовательных программ для специалистов в сфере энергетики и обмена лучшими практиками в области энергетической политики и технологий с целью долгосрочного наращивания человеческого и институционального потенциала. Укреплять взаимодействие по линии соответствующих региональных и международных форумов, в том числе через асеаноцентричные механизмы, в целях повышения региональной энергетической безопасности и устойчивости при сохранении открытого, инклюзивного и устойчивого энергетического сотрудничества.

Подтверждаем общую приверженность продолжению содействия дальнейшему сотрудничеству и продвижению совместных инициатив в области энергетики в соответствии с Комплексным планом действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2026–2030 годы) и Рабочим планом Россия — АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы.

Совместное заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области культуры

Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), собравшиеся 18 июня 2026 года в Казани, Российская Федерация, на Казанском саммите, чтобы отметить 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН.

Принимая во внимание важные форматы и договоренности, заложившие основы и определившие направления сотрудничества в сфере культуры, что, в частности, отражено в Соглашении между Правительством Российской Федерацией и правительствами государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области культуры (2010 год), Комплексной программе действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2005–2015 годы, Комплексном плане действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2016–2020 годы и Комплексном плане действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы.

Высоко оценивая проведенный в 2016 году Год культуры Россия — АСЕАН и связанные с ним культурные мероприятия, направленные на укрепление атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания в межкультурном общении между Российской Федерацией и АСЕАН, а также наращивание культурных обменов между Российской Федерацией и государствами — членами АСЕАН.

Понимая культуру как концепцию, охватывающую образ жизни, систему ценностей, языки, традиции и верования, находящие отражение в том числе в кинематографе, музейном и библиотечном деле, исполнительском искусстве, образовании в области культуры и искусств, креативных индустрий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечая потенциал культуры и искусства, включая материальное и нематериальное культурное наследие, культурные и креативные индустрии, культурный туризм, как двигателя экономического роста, социальной сплоченности и социальных преобразований и признавая их роль в качестве средства повышения благосостояния и содействия взаимопониманию и сотрудничеству между народами.

Признавая, что культурные связи имеют неразрывную связь с общей историей, а взаимодействию между народами лучше всего способствуют взаимное уважение и признание культуры друг друга как неотъемлемой части богатого разнообразия всемирного наследия.

Подчеркивая важность содействия повышению осведомленности и пониманию ценности разнообразия культур и наследия Российской Федерации и стран АСЕАН, одновременно признавая и уважая культурное многообразие и способствуя культурному диалогу между нашими народами.

Признавая необходимость усиления мер защиты и сохранения мирового природного наследия, материального и нематериального культурного наследия, а также продвижения роли культуры в устойчивом развитии.

Подтверждая важность межкультурного диалога для обогащения культур наших стран.

Признавая роль «Видения Сообщества АСЕАН — 2045: «Устойчивая, инновационная, динамичная и инклюзивная АСЕАН», которое среди прочего предусматривает создание сообщества, гордящегося своей идентичностью и принимающего на себя ответственность за сохранение, охрану и создание ценности объектов своего культурного наследия, искусства и традиций, одновременно содействуя развитию культурных и креативных индустрий и способствуя реализации Стратегического плана по созданию Социально-культурного сообщества АСЕАН, и отмечая, что Основные принципы государственной культурной политики Российской Федерации преследуют аналогичные цели и задачи.

Настоящим подтверждаем готовность:

A. Содействие межкультурному диалогу и культурному разнообразию

1. Способствовать реализации Соглашения между Правительством Российской Федерацией и правительствами государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области культуры от 2010 года путем расширения межкультурного диалога на основе принципов взаимопонимания и уважения.

2. Продолжать укреплять взаимные культурные связи, в том числе через изучение возможностей проведения в будущем годов культуры Россия — АСЕАН.

3. Наращивать совместные усилия по сохранению и продвижению языкового и культурного многообразия, в том числе в цифровой среде с использованием цифровых медиа платформ, для укрепления культурного самовыражения, содействия межкультурному диалогу и взаимопониманию, одновременно выступая в поддержку устойчивости гуманитарного сотрудничества и обменов между людьми.

4. Продвигать культуру и искусство как пространство открытости, взаимного уважения и творческой свободы, создавать условия, обеспечивающие доступ к мировому культурному наследию и художественному выражению на всех языках, одновременно расширяя диалог и сотрудничество, а также проявляя максимальное уважение к культуре каждой страны.

5. Продвигать инициативы по организации культурных форумов, объединяющих представителей творческих профессий — как традиционных, так и современных — таких, как музыканты, художники, артисты, композиторы, поэты, писатели и другие деятели культуры, а также соответствующие органы власти, с целью развития межкультурного диалога и сотрудничества в области искусств, в том числе путем привлечения различных заинтересованных сторон.

6. Содействовать дискуссиям, осведомленности и грамотности в сфере культуры в целях улучшения межкультурного понимания и уважения культурного наследия друг друга.

7. Поощрять взаимное обогащение культур, одновременно углубляя взаимодействие в сфере культурного туризма.

8. Содействовать развитию контактов в области народного творчества и народных промыслов посредством организации выставок, фестивалей, традиционных праздников и выступлений фольклорных коллективов в целях лучшего понимания богатства и разнообразия культур и традиций Российской Федерации и государств — членов АСЕАН.

9. Поддерживать учреждения, предлагающие проведение исследований, образовательных и практических программ в области культуры и искусств.

10. Содействовать углублению чувства принадлежности к культуре посредством образования, привлечения молодежи, волонтерства в сфере культуры и информационно-просветительских программ и мероприятий.

11. Продвигать и поддерживать выступления Молодежного симфонического оркестра Россия — АСЕАН.

Б. Защита, сохранение и популяризация культурного наследия

12. Укреплять сотрудничество между органами государственной власти и местного самоуправления, а также представителями государственных и соответствующих частных структур, участвующих в сохранении исторического и культурного наследия.

13. Расширять поддержку сотрудничества в целях защиты, сохранения и популяризации культурного наследия, как материального, так и нематериального, посредством обмена опытом, знаниями, умениями, навыками и технологиями между соответствующими органами управления, учреждениями государственного и частного сектора в области культуры и искусств с целью содействия инклюзивному и взаимовыгодному взаимодействию в этой важной области.

14. Поощрять междисциплинарное сотрудничество между экспертами в сфере культуры, исследователями и учеными, а также их стремление к прогрессу в исследовательской деятельности.

15. Продвигать образовательные программы в области культуры и искусств, креативных индустрий и молодежные инициативы по сохранению наследия и инновациям.

16. Организовывать совместные мероприятия по сохранению и восстановлению мемориальных объектов, объектов культурно-исторического и литературного наследия, музейных экспозиций, поддерживая необходимые контакты и обмениваясь передовым опытом в области оцифровки объектов культурного наследия и литературных шедевров, а также используя цифровые технологии для повышения осведомленности общественности об этих усилиях.

17. Укреплять сотрудничество в области защиты объектов культуры и собственности в сфере культуры в целях сохранения культурного достояния наших народов.

C. Развитие культурных и креативных индустрий

18. Поощрять межкультурный диалог с целью обеспечения согласованности культурных инициатив в Российской Федерации и государствах — членах АСЕАН и ознакомления специалистов с новейшими тенденциями, обмена идеями, передовым опытом и лучшими практиками.

19. Содействовать сотрудничеству в областях архитектурного наследия и исторической застройки, дизайна, моды, изобразительного и сценического искусства, музыки, кино и мультипликации, художественных и документальных фильмов, видеоигр, телерадиовещания, рекламы и обмена между представителями медиа индустрии и творческих специальностей, что предоставит возможность для культурного обмена и взаимопонимания, а также взаимного обогащения.

20. Расширять сотрудничество в сферах подготовки кадров, в том числе посредством обучающих программ, поддержки стартапов по созданию творческих экосистем и предприятий, уделяя особое внимание самозанятым, а также малым и средним предприятиям культуры.

21. Продвигать потенциал культуры, искусства и традиций как двигателей развития творчества, инноваций и обеспечения средств существования.

22. Содействовать развитию культурных и креативных индустрий, в том числе посредством обменов, в целях поддержки цифрового контентного рынка Российской Федерации и АСЕАН. Изучать меры расширения использования цифровых технологий для разработки и продвижения контента, развития креативной инфраструктуры в соответствии с Рамочной программой устойчивого развития креативной экономики АСЕАН, поощрять создание платформ для взаимного продвижения продукции культурных индустрий.

23. Поощрять в Российской Федерации и государствах — членах АСЕАН обмен знаниями и популяризацию деятельности, осуществляемой субъектами креативной экономики, в том числе в цифровой среде.

24. Подтвердить общую приверженность дальнейшему развитию сотрудничества и поощрению совместных инициатив в области культуры и искусств в соответствии с Комплексным планом действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2026–2030 годы).

Также Россия и АСЕАН одобрили новую дорожную карту стратегического партнерства на 2026–2030 годы, признав успешным выполнение предыдущей программы за 2021–2025 годы. Документ нацелен на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Зульфат Шафигуллин