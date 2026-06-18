На саммите Россия — АСЕАН приняли четыре документа — полные тексты
В Казанскую декларацию вошли 16 пунктов
Президент России Владимир Путин и главы государств и правительств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию. Приводим полные тексты, опубликованные на сайте Кремля.
Казанская декларация: 16 пунктов
Казанская декларация закрепляет совпадающие подходы сторон по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества, а также подтверждает стремление к построению справедливого многополярного мира, основанного на международном праве и принципах Устава ООН.
Документ включает следующие 16 пунктов, которые стороны выразили готовность выполнить:
- Продвигать наши дружественные отношения, взаимное доверие и уважение, а также общее видение мирного, стабильного и безопасного будущего более широкого региона, включающего Азиатско-Тихоокеанский регион, Индийский океан и Евразию.
- Укреплять наши общие интересы для обеспечения того, чтобы открытая, инклюзивная и асеаноцентричная региональная архитектура продолжала способствовать миру, безопасности, стабильности и процветанию.
- Поддерживать взаимодействие на высшем и высоком уровне, включая саммиты Россия — АСЕАН и встречи министров иностранных дел России и государств — членов АСЕАН, которые способствуют дальнейшему продвижению стратегического партнерства Россия — АСЕАН.
- Укреплять диалог по вопросам безопасности для более эффективного противодействия традиционным и нетрадиционным вызовам в сфере безопасности.
- Продвигать более тесное сотрудничество и совместные практические инициативы через такие асеаноцентричные механизмы, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств — членов АСЕАН с диалоговыми партнерами, а также Расширенный морской форум АСЕАН.
- Развивать морское сотрудничество, а также продвигать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полетов, а также беспрепятственную морскую торговлю в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года; наращивать исследовательскую деятельность в области биоразнообразия и устойчивого использования морских ресурсов, противостоять таким вызовам, как морское пиратство и вооруженный разбой против судов, угрозам критически важной подводной инфраструктуре; рассмотреть возможность учреждения механизма диалога.
- Укреплять региональную биологическую безопасность в целях предотвращения и снижения угроз общественному здоровью, вызванных инфекционными заболеваниями и пандемиями, климатическими изменениями, градостроительным развитием, экологическими сдвигами и потенциальным биотерроризмом, изучить возможность запуска в этих целях диалогового механизма Россия — АСЕАН для координации усилий по предотвращению имеющихся и потенциальных угроз биологической безопасности.
- Укреплять и поддерживать наращивание потенциала и обмен передовыми практиками, а также изучить перспективы сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью, включая преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, на основе взаимной заинтересованности.
- Стремиться к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, включая сферу услуг, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и правительствами государств — членов АСЕАН о сотрудничестве в области экономики и развития (2005 год) в целях обеспечения экономической выгоды для народов Российской Федерации и государств — членов АСЕАН.
- Углублять сотрудничество в ключевых отраслях, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и технологий, включая искусственный интеллект, туризма и инновационного производства.
- Продвигать и осуществлять практическое сотрудничество по четырем приоритетным направлениям «Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН», а именно в области морского сотрудничества, взаимосвязанности, реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, экономической кооперации и других возможных сферах взаимодействия, что способствовало бы процессу построения Сообщества АСЕАН, а также развитию и укреплению стратегического доверия и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и АСЕАН.
- Акцентировать практическую ценность и важность обеспечения интеграции на широком пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, Индийского океана и Евразии посредством наращивания практического сотрудничества в целях взаимоукрепляющего развития и активизации усилий по формированию инфраструктурной и гуманитарной связуемости.
- Поддерживать укрепление — по взаимной договоренности — партнерства между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, а также АСЕАН и Шанхайской организацией сотрудничества.
- Развивать сотрудничество в области образования путем расширения программ профессиональной подготовки, выделения стипендий в России и государствах — членах АСЕАН, наращивания возможностей для академических и студенческих обменов, организации курсов языковой подготовки, а также через продвижение программ профессионально-технического обучения.
- Содействовать гуманитарным и молодежным обменам, расширению возможностей молодых людей, в том числе через учреждение механизма Совещаний старших должностных лиц Россия — АСЕАН по делам молодежи, признавая при этом высокую важность участия молодежи в формировании будущих поколений.
- Укреплять сотрудничество в области культуры в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и правительствами государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области культуры (2010 год) с акцентом на изучение традиционной культуры и обычаев, осуществление экотуризма, уважение и сохранение культурного наследия, искусство и спорт.
Совместное заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области энергетики
Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), собравшиеся 18 июня 2026 года в Казани, Российская Федерация, на Казанском саммите, чтобы отметить 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН.
Подтверждая стратегический характер партнерства России и АСЕАН, основанного на целях и принципах Устава ООН и международном праве, Уставе АСЕАН, Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, поддержке асеаноцентричной архитектуры, и общую приверженность миру, стабильности, стойкости и устойчивому развитию.
Отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый за 35 лет сотрудничества, который создает прочную основу для углубления взаимодействия, особенно в сфере энергетической безопасности и устойчивости.
Принимая во внимание, что энергетика на протяжении долгого времени остается приоритетной сферой сотрудничества России и АСЕАН, и приветствуя совместные проекты, реализованные к настоящему моменту, в том числе в рамках Рабочего плана Россия — АСЕАН по энергетическому сотрудничеству и Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы.
Признавая, что безопасные, доступные, надежные и устойчивые энергетические системы имеют решающее значение для роста и устойчивости, а также реализации «Видения Сообщества АСЕАН — 2045».
Выражая озабоченность в связи с растущей глобальной энергетической нестабильностью, вызванной геополитической напряженностью, сбоями в цепочках поставок и волатильностью рынков, напрямую влияющими на региональную стабильность, экономическую устойчивость и развитие.
Подчеркивая необходимость безотлагательного повышения энергетической безопасности посредством укрепления взаимосвязанности, устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентных рынков, поддержки энергетического перехода при учете различий в национальных особенностях, нуждах и приоритетах, а также через диверсификацию источников энергии и эффективное использование всех видов топлива и современных технологий, защиту критической энергетической инфраструктуры, обеспечение безопасности и открытости морских путей, а также свободы судоходства в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, с целью минимизации сбоев в региональной и глобальной торговле энергоносителями.
Поддерживая приоритеты АСЕАН в рамках Плана действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы, в том числе в части, касающейся вопросов энергетической безопасности и устойчивости, готовности к чрезвычайным ситуациям, региональной взаимосвязанности и низкоуглеродного перехода.
Признавая роль России как ведущего энергетического партнера с необходимыми наработками в традиционном и в формирующемся энергетических секторах.
Заявляя о решимости сделать энергетическое сотрудничество стратегическим направлением взаимодействия между Россией и АСЕАН посредством практической, ориентированной на результат кооперации.
Договорились о нижеследующем:
- Наращивать сотрудничество в целях обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок, в том числе за счет расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, СПГ и электроэнергии, в соответствии с рыночными принципами и национальным законодательством.
- Укреплять готовность и устойчивость к кризисам посредством расширения координации, обмена информацией и совместных исследований, а также изучить возможности сотрудничества в области совершенствования практики создания стратегических резервов и накопления запасов.
- Расширять сотрудничество в области энергетического перехода, наращивая взаимодействие в сферах возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, биоэнергетику, водородную и атомную энергетику, природный газ и СПГ, ископаемое топливо с применением технологий борьбы и удаления выбросов, энергоэффективности и низкоуглеродных технологий, через реализацию совместных проектов и внедрение инноваций, наращивание потенциала и технологического сотрудничества.
- Определить взаимоприемлемые сферы сотрудничества в области мирного атома, где это целесообразно, в соответствии с международными стандартами безопасности, гарантиями и принципами нераспространения, включая такие перспективные технологии, как гражданская ядерная энергетика, малые модульные реакторы, регуляторный потенциал, управление безопасностью, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них.
- Улучшать взаимосвязанность и инфраструктуру, поддерживая такие инициативы АСЕАН, как Единая энергосистема АСЕАН, Трансасеановский газопровод и Рамочное соглашение АСЕАН по нефтяной безопасности, а также внедряя совместные технико-экономические обоснования и инвестиции в системы транспортировки и хранения энергии в соответствии с национальным законодательством.
- Осуществлять взаимодействие России и АСЕАН в соответствиис Планом действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы и принимая во внимание глобальные тенденции в области энергетики, национальные особенности и приоритеты для обеспечения актуальности и результативности.
- Углублять институциональные связи посредством регулярного диалога высокого уровня, обмена знаниями, совместных исследований и наращивания потенциала, включая улучшение сбора и анализа энергетических данных, а также налаживания гуманитарных и академических обменов, совместных образовательных программ для специалистов в сфере энергетики и обмена лучшими практиками в области энергетической политики и технологий с целью долгосрочного наращивания человеческого и институционального потенциала.
- Укреплять взаимодействие по линии соответствующих региональных и международных форумов, в том числе через асеаноцентричные механизмы, в целях повышения региональной энергетической безопасности и устойчивости при сохранении открытого, инклюзивного и устойчивого энергетического сотрудничества.
Подтверждаем общую приверженность продолжению содействия дальнейшему сотрудничеству и продвижению совместных инициатив в области энергетики в соответствии с Комплексным планом действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2026–2030 годы) и Рабочим планом Россия — АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы.
Совместное заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области культуры
Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), собравшиеся 18 июня 2026 года в Казани, Российская Федерация, на Казанском саммите, чтобы отметить 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН.
Принимая во внимание важные форматы и договоренности, заложившие основы и определившие направления сотрудничества в сфере культуры, что, в частности, отражено в Соглашении между Правительством Российской Федерацией и правительствами государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области культуры (2010 год), Комплексной программе действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2005–2015 годы, Комплексном плане действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2016–2020 годы и Комплексном плане действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы.
Высоко оценивая проведенный в 2016 году Год культуры Россия — АСЕАН и связанные с ним культурные мероприятия, направленные на укрепление атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания в межкультурном общении между Российской Федерацией и АСЕАН, а также наращивание культурных обменов между Российской Федерацией и государствами — членами АСЕАН.
Понимая культуру как концепцию, охватывающую образ жизни, систему ценностей, языки, традиции и верования, находящие отражение в том числе в кинематографе, музейном и библиотечном деле, исполнительском искусстве, образовании в области культуры и искусств, креативных индустрий.
Отмечая потенциал культуры и искусства, включая материальное и нематериальное культурное наследие, культурные и креативные индустрии, культурный туризм, как двигателя экономического роста, социальной сплоченности и социальных преобразований и признавая их роль в качестве средства повышения благосостояния и содействия взаимопониманию и сотрудничеству между народами.
Признавая, что культурные связи имеют неразрывную связь с общей историей, а взаимодействию между народами лучше всего способствуют взаимное уважение и признание культуры друг друга как неотъемлемой части богатого разнообразия всемирного наследия.
Подчеркивая важность содействия повышению осведомленности и пониманию ценности разнообразия культур и наследия Российской Федерации и стран АСЕАН, одновременно признавая и уважая культурное многообразие и способствуя культурному диалогу между нашими народами.
Признавая необходимость усиления мер защиты и сохранения мирового природного наследия, материального и нематериального культурного наследия, а также продвижения роли культуры в устойчивом развитии.
Подтверждая важность межкультурного диалога для обогащения культур наших стран.
Признавая роль «Видения Сообщества АСЕАН — 2045: «Устойчивая, инновационная, динамичная и инклюзивная АСЕАН», которое среди прочего предусматривает создание сообщества, гордящегося своей идентичностью и принимающего на себя ответственность за сохранение, охрану и создание ценности объектов своего культурного наследия, искусства и традиций, одновременно содействуя развитию культурных и креативных индустрий и способствуя реализации Стратегического плана по созданию Социально-культурного сообщества АСЕАН, и отмечая, что Основные принципы государственной культурной политики Российской Федерации преследуют аналогичные цели и задачи.
Настоящим подтверждаем готовность:
A. Содействие межкультурному диалогу и культурному разнообразию
- 1. Способствовать реализации Соглашения между Правительством Российской Федерацией и правительствами государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области культуры от 2010 года путем расширения межкультурного диалога на основе принципов взаимопонимания и уважения.
- 2. Продолжать укреплять взаимные культурные связи, в том числе через изучение возможностей проведения в будущем годов культуры Россия — АСЕАН.
- 3. Наращивать совместные усилия по сохранению и продвижению языкового и культурного многообразия, в том числе в цифровой среде с использованием цифровых медиа платформ, для укрепления культурного самовыражения, содействия межкультурному диалогу и взаимопониманию, одновременно выступая в поддержку устойчивости гуманитарного сотрудничества и обменов между людьми.
- 4. Продвигать культуру и искусство как пространство открытости, взаимного уважения и творческой свободы, создавать условия, обеспечивающие доступ к мировому культурному наследию и художественному выражению на всех языках, одновременно расширяя диалог и сотрудничество, а также проявляя максимальное уважение к культуре каждой страны.
- 5. Продвигать инициативы по организации культурных форумов, объединяющих представителей творческих профессий — как традиционных, так и современных — таких, как музыканты, художники, артисты, композиторы, поэты, писатели и другие деятели культуры, а также соответствующие органы власти, с целью развития межкультурного диалога и сотрудничества в области искусств, в том числе путем привлечения различных заинтересованных сторон.
- 6. Содействовать дискуссиям, осведомленности и грамотности в сфере культуры в целях улучшения межкультурного понимания и уважения культурного наследия друг друга.
- 7. Поощрять взаимное обогащение культур, одновременно углубляя взаимодействие в сфере культурного туризма.
- 8. Содействовать развитию контактов в области народного творчества и народных промыслов посредством организации выставок, фестивалей, традиционных праздников и выступлений фольклорных коллективов в целях лучшего понимания богатства и разнообразия культур и традиций Российской Федерации и государств — членов АСЕАН.
- 9. Поддерживать учреждения, предлагающие проведение исследований, образовательных и практических программ в области культуры и искусств.
- 10. Содействовать углублению чувства принадлежности к культуре посредством образования, привлечения молодежи, волонтерства в сфере культуры и информационно-просветительских программ и мероприятий.
- 11. Продвигать и поддерживать выступления Молодежного симфонического оркестра Россия — АСЕАН.
Б. Защита, сохранение и популяризация культурного наследия
- 12. Укреплять сотрудничество между органами государственной власти и местного самоуправления, а также представителями государственных и соответствующих частных структур, участвующих в сохранении исторического и культурного наследия.
- 13. Расширять поддержку сотрудничества в целях защиты, сохранения и популяризации культурного наследия, как материального, так и нематериального, посредством обмена опытом, знаниями, умениями, навыками и технологиями между соответствующими органами управления, учреждениями государственного и частного сектора в области культуры и искусств с целью содействия инклюзивному и взаимовыгодному взаимодействию в этой важной области.
- 14. Поощрять междисциплинарное сотрудничество между экспертами в сфере культуры, исследователями и учеными, а также их стремление к прогрессу в исследовательской деятельности.
- 15. Продвигать образовательные программы в области культуры и искусств, креативных индустрий и молодежные инициативы по сохранению наследия и инновациям.
- 16. Организовывать совместные мероприятия по сохранению и восстановлению мемориальных объектов, объектов культурно-исторического и литературного наследия, музейных экспозиций, поддерживая необходимые контакты и обмениваясь передовым опытом в области оцифровки объектов культурного наследия и литературных шедевров, а также используя цифровые технологии для повышения осведомленности общественности об этих усилиях.
- 17. Укреплять сотрудничество в области защиты объектов культуры и собственности в сфере культуры в целях сохранения культурного достояния наших народов.
C. Развитие культурных и креативных индустрий
- 18. Поощрять межкультурный диалог с целью обеспечения согласованности культурных инициатив в Российской Федерации и государствах — членах АСЕАН и ознакомления специалистов с новейшими тенденциями, обмена идеями, передовым опытом и лучшими практиками.
- 19. Содействовать сотрудничеству в областях архитектурного наследия и исторической застройки, дизайна, моды, изобразительного и сценического искусства, музыки, кино и мультипликации, художественных и документальных фильмов, видеоигр, телерадиовещания, рекламы и обмена между представителями медиа индустрии и творческих специальностей, что предоставит возможность для культурного обмена и взаимопонимания, а также взаимного обогащения.
- 20. Расширять сотрудничество в сферах подготовки кадров, в том числе посредством обучающих программ, поддержки стартапов по созданию творческих экосистем и предприятий, уделяя особое внимание самозанятым, а также малым и средним предприятиям культуры.
- 21. Продвигать потенциал культуры, искусства и традиций как двигателей развития творчества, инноваций и обеспечения средств существования.
- 22. Содействовать развитию культурных и креативных индустрий, в том числе посредством обменов, в целях поддержки цифрового контентного рынка Российской Федерации и АСЕАН. Изучать меры расширения использования цифровых технологий для разработки и продвижения контента, развития креативной инфраструктуры в соответствии с Рамочной программой устойчивого развития креативной экономики АСЕАН, поощрять создание платформ для взаимного продвижения продукции культурных индустрий.
- 23. Поощрять в Российской Федерации и государствах — членах АСЕАН обмен знаниями и популяризацию деятельности, осуществляемой субъектами креативной экономики, в том числе в цифровой среде.
- 24. Подтвердить общую приверженность дальнейшему развитию сотрудничества и поощрению совместных инициатив в области культуры и искусств в соответствии с Комплексным планом действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2026–2030 годы).
Также Россия и АСЕАН одобрили новую дорожную карту стратегического партнерства на 2026–2030 годы, признав успешным выполнение предыдущей программы за 2021–2025 годы. Документ нацелен на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.
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