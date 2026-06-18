В Казани показали другого «Макбета» — с музыкой, танцами и боевыми искусствами

В столице Татарстана проходит театрально-образовательный форум-фестиваль «Науруз»

Оркестр и леди Макбет. Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

В Казани проходит IX Международный театрально-образовательный форум-фестиваль «Науруз». На этот раз его хедлайнером стал театр из Малайзии со спектаклем «Макбет», а учебные кабинеты оказались раскиданы по всему центру города. В этом году «Науруз» собрал 300 участников — режиссеров, актеров, постановщиков, критиков, менеджеров и других деятелей искусств. Подробнее — в материале «Реального времени».

В учителях — Тарасова, Потапов, Землянский

Предполагалось, что основной площадкой форума-фестиваля станет новое здание театра Камала, где в прошлом году приняли множество спектаклей из разных стран. Но затем было принято решение, что Камаловский примет у себя часть мероприятий саммита Россия — АСЕАН. Поэтому все события «Науруза» сейчас проходят по другим площадкам. Например, в Казанском театральном училище, Учебном театре, Тинчуринском и Кариевском театрах.

В Доме актера преподают актерское мастерство. К примеру, за пластику отвечает каскадер и заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа Айдар Закиров, а также недавно поставивший в Камаловском спектакль «Ашик-Кериб» Сергей Землянский. Для него всем административным коллективом во главе с Зухрой Вильдановой ищут камень — в процессе обучения Землянский готовит постановку. 15 июня, в день старта «Науруза», режиссеру исполнилось 46 лет. Большая очередь к преподавателю кафедры режиссуры ГИТИСа Татьяне Тарасовой.

В этом году «Науруз» учебный. предоставлено пресс-службой театра Камала

Учебным домом «Науруза» летом 2026 года также стал ИФМК КФУ. Здесь, например, заседают пиарщики, заместители руководителей — изучают менеджмент, pr-технологии и законодательство. Часть слушателей посещает лекции онлайн.

Там же идет мастер-класс Сергея Потапова. Якутский режиссер одно занятие посвящает чтению по ролям первого действия «Вишневого сада» и предлагает разобрать персонажей по их историям, а также сделать небольшой режиссерский анализ по событиям. Студенты, среди которых, к примеру, актриса Тинчуринского театра Зульфия Валеева, активно работающая со студией «Апуш», приходят к выводу, что Чехов и сейчас актуален. Особенно в Татарстане, где то и дело тянет вернуться в деревню и обнаружить, что в ней многое изменилось.

На другой день Потапов рассказывал о мистике, в Саха на сцене порой даже костер разводят — «чистят от плохой энергетики». Режиссер поведал, как, ставя спектакль об обитателях Нижнего мира в Театре Олонхо, увидел подробный сон, какие черти в нем живут и как они проникают в мир Срединный.

Танцоры «Макбета». предоставлено пресс-службой театра Камала

Салам, Макбет!

На фестивале должны были показать два привозных спектакля. Однако буквально за день до показа стало известно, что марокканское представление «Аль-Харраз» от Высшего института драматического искусства и культуры ISADAC не будет показано — форс-мажор с артистами.

Так что главным зрелищем «Науруза» стал «Макбет» (18+), который подготовили Национальная академия искусств, культуры и наследия (ASWARA) и созданный при ней Центр традиционного исполнительского искусства (PUTRA) из Малайзии. Интересно, что в эти же дни в Казань прибыли премьер-министр этой страны Анвар Ибрагим, причем выложив в соцсети видео под песню «Матушка». Приезд артистов издалека — часть проекта «Культурная столица исламского мира», а зрителей приветствуют знакомыми каждому мусульманину словами: «Мир вам, милость Аллаха и Его благословение».

Жанр спектакля, премьера которого прошла в октябре 2024 года, — рандай. Им, а также такими традиционными жанрами, как мак йонг, ваянг, бансаван, мек мулонг, и занимается PUTRA.

Рандай родом с Западной Суматры, в нем есть не только музыка, пение, танцы, драма, но и боевое искусство под названием силат — его образец демонстрируют и даже говорят об этом при встрече король Дункан и леди Макбет. Традиционно его играют в кругу, вероятно, изначально спектакль должны были показать в Восточном зале театра Камала. В итоге артисты играли два дня в малом зале Тинчуринского.

Визуально в Татарстане рандай выглядит так: на заднем плане небольшой оркестр с двумя певицами. На сцену выходит небольшая хореографическая группа, которая, помимо танцев и боевых па, резко бьет по растянутым юбкам, создавая эффект барабана. Иногда они становятся персонажами с небольшими репликами, взаимодействуя с основным героями — Макбетом, его женой, генералом Банко, Макдуфом, королем, а также тремя ведьмами (по субтитрам — вещуньями, мужчинами и женщинами).

Актеры, студенты и зрители. предоставлено пресс-службой театра Камала

Все основные сюжетные события соблюдены — и предсказания, и гибель короля, и смерть Банко, и видения, и прочие трагедии. При этом диалоги и монологи героев переходят в песни, описывающие некоторые события под танцы. Вероятно, в аутентичной атмосфере это смотрелось бы иначе. А может, и не так впечатляюще, ведь главное в такой шекспировской постановке — бешеная энергетика, ощущение бесконечной беды-праздника. В какой-то момент начинаешь понимать, что и пахнет в зале по-другому.

— Такого «Макбета» мы не видели никогда! Такого «Науруз» не видел никогда! — восторженно отозвался главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев и подарил малайзийцам голубую шаль.