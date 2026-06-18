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В Казани стартовало первое пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН с участием Путина

10:30, 18.06.2026

Перед началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций — участников

В Казани стартовало первое пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН с участием Путина
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Казани стартовало первое пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН. Со вступительным словом выступили президент России Владимир Путин и глава Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Мероприятие проходит на территории «Казань-Экспо».

Перед началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций — участников саммита.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что после первых слов глав делегаций, обсуждение перешло в закрытый формат.

По итогам заседания планируется подписать четыре документа на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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