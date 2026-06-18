В Казани стартовало первое пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН с участием Путина
Перед началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций — участников
В Казани стартовало первое пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН. Со вступительным словом выступили президент России Владимир Путин и глава Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Мероприятие проходит на территории «Казань-Экспо».
Перед началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций — участников саммита.
Ожидается, что после первых слов глав делегаций, обсуждение перешло в закрытый формат.
По итогам заседания планируется подписать четыре документа на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».
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