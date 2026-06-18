Президент Филиппин: в центр сотрудничества России и АСЕАН надо поставить молодежь

О чем говорили Владимир Путин и Фердинанд Маркос — младший на первом пленарном заседании саммита

Как оценивает отношения сторон Путин

Сейчас в Казани идет первое пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН. Его открыл президент РФ Владимир Путин. Он поприветствовал зарубежных гостей и подчеркнул: в основе сотрудничества России и ассоциации лежат нормы международного права и взаимный учет интересов.

— [Отношения] имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатском-Тихоокеанском регионе, — заявил Путин.

По его словам, сейчас стороны работают в следующей повестке: обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, оценка итогов взаимодействия за 35 лет, дальнейшее направление целей и задач сотрудничества.

— Результаты нашего сотрудничества налицо: сформирована солидная договорно-правовая база и разветвленная сеть совместных механизмов, запущены новые диалоговые площадки, расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами в безопасности, торговля, сельское хозяйство, энергетика, цифровизация, наука, туризм, — перечислил Путин.



Сотрудничество в безопасности «невозможно переоценить»

Сопредседатель заседания, президент Фердинанд Маркос — младший подчеркнул: лучший путь к построению мира — сотрудничество, а не конфронтация.

Он выделил несколько приоритетов дальнейшего сотрудничества:

Мир и безопасность. Сотрудничество в этой сфере сегодня «невозможно переоценить». В числе названных угроз — терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество.

Более динамичное экономическое партнерство. «Нужно действовать более амбициозно и решительно, чтобы обеспечивать торговлю, экономические потоки, расширять бизнес-сообщество», — сказал Маркос-младший.

Обеспечение инклюзивности экономического взаимодействия. «Малые, средние и крупные бизнесы должны обеспечивать сотрудничество», — считает глава Филиппин.

Студенческие обмены и туризм. «Это не периферия, а основа сотрудничества. <...> Нам нужно больше вкладывать в эти связи и ставить молодежь в центр нашего сотрудничества. Она решает, как будут выглядеть отношения России и АСЕАН», — считает спикер.

Галия Гарифуллина